節氣「小雪」明報到 補腎禦寒好時機

明天是24節氣的「小雪」，氣溫會明顯下降。中醫師彭溫雅表示，此時節可進行冬季養生「補腎」，建議可以按摩「大椎穴」與「湧泉穴」二大穴位，通暢氣血，並推薦飲用松子、黑芝麻與枸杞沖泡的「松芝茶」，補充熱量、提高免疫力。

冬季對應的臟腑是腎，「先天之本在於腎」，人體最容易在這個季節被寒氣入侵，因此「冬養腎」能抗病。彭溫雅說，冬養腎首重保暖，從頭到腳都要做好防寒措施，穿戴帽子、圍巾、手套把寒氣隔絕在外；也可按摩身體的二大暖氣開關「大椎穴」與「湧泉穴」，還有「足浴」，可以通暢氣血，達到暖身效果。

彭溫雅建議，可先從頭部的大椎穴開始啟動，大椎穴又名「百勞」，位在後頸部下方最凸出的骨頭下緣凹陷處，是頸動脈與自主神經節分布處，可用指頭以順時針、逆時針方向各按揉1到3分鐘，或是使用暖暖包熱敷頸部，身體會暖得比較快。

湧泉穴是腎經的重要穴位，又稱「長壽穴」，經常按摩這個穴位可提升腎機能。本報資料照片

湧泉穴是腎經的重要穴位，也是足少陰腎經的起點，又稱「長壽穴」，經常按摩這個穴位可提升腎機能。先找到足部第二趾跟第三趾之間，拉一條直線到腳跟，位於腳板底前三分之一的正中凹陷處，就是湧泉穴。按摩時以雙手輕輕搓揉按壓，腳心有發熱感即可。

「足浴」也是祛寒保暖的好方法，建議以42℃水溫泡到小腿肚，可促進血液回流，讓各經絡運行更加通暢。彭溫雅提醒，浸泡時間不要超過15分鐘，泡太久血液容易堆積在下肢，難以順利回流至心臟。足浴除了注意水溫、時間之外，有靜脈曲張、患有足部病變糖尿病者，不建議用熱水泡腳。

彭溫雅指出，冬季日照減少，影響人體大腦「血清素」分泌，干擾褪黑激素的代謝，易引發焦慮、煩躁、易怒或憂鬱沮喪等情緒，也會出現失眠症狀。建議白天多曬太陽補陽氣，把握早上10點到下午2點陽氣最旺期間，溫暖身體，讓人較有精神元氣。

飲食養生部分，彭溫雅推薦飲用「松芝茶」，富含堅果的營養，枸杞含有花青素、葉黃素，黑芝麻可促進「氣」的循環，溫熱茶飲進補兼養身，對改善失眠也很有效。

「松芝茶」茶飲

材料：松子、黑芝麻、枸杞各5克

作法：松子、黑芝麻磨成粉後，加入枸杞，用100℃、200ml的水沖開攪拌，靜置3分鐘泡開後飲用