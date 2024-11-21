桃機地勤事故增 今年平均每月1件

地勤作業引發的地安事件層出不窮，今年截至十月就有九件，幾乎平均每月都有一件，去年地勤作業影響班機延誤，也較疫情前、二○一九年增加百分之十點八。交通部長陳世凱坦言，航班延誤影響的人數相當多，還是要再進步；交通部則說，已要求地勤公司分析事件發生原因，就作業程序檢討精進。

今年一月，桃機出現二起拖車頭違規停放、未依標示行駛，甚至有拖車撞擊堆高機導致貨物掉落；二月又發生地勤車輛、滾帶車、小拖車及飲水車逆向行駛等狀況，更有裝卸車因操作不當碰觸華膳車門。三月負責載運台灣虎航班機的接駁車，與載運入境班機的接駁車碰撞，油罐車未確實固定，造成車上文件散落在滑行道。

國民黨立委魯明哲表示，根據去年審計部決算報告，桃機去年航班準點率僅百分之七十五點七一，反觀鄰近的日本東京成田機場，準點率有百分之七十八點九八，新加坡樟宜機場百分之七十八點四七、香港機場百分之七十六，以全年十萬架次來計算，相差百分之一，大概就有一千架次，努力空間還很大。

魯明哲也提到，進一步分析延誤因素，影響準點率的前四大因素為來機晚到、飛航管制、班機調度、地勤作業。其中地勤作業影響延誤較疫情前增加百分之十點八。

魯明哲表示，地勤安全對飛安也至關重要，二○一九年一至十月，地安事件有七件，今年同期則有九件，雖然數字差不多，但人為因素應該要避免。此外，今年凱米颱風造成行李延誤，有五航班延誤超過一百分鐘，最長延誤更達一六二分鐘，桃勤公司的危機處理機制應改善。

桃勤公司總經理蕭國智表示，桃勤都是根據航空公司提供到離時間配合作業，近期已開會，多次強調安全至上，要求員工不管任何原因，一定要按照安全ＳＯＰ執行，也有做一些安全管理系統、蒐集各種風險作為案例宣導。至於行李延誤部分，由於桃勤公司與外面派遣公司沒有合約，因此無法請派遣公司臨時調動。

交通部指出，已要求業者車輛裝備定期檢討與執行維護，並要求地勤公司分析事件發生原因，檢討作業流程。