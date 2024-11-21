康芮釀10%航班重飛 民航局要查

康芮颱風上月來襲，導致許多航班重飛、轉降，其中星宇航空ＳＪＸ八七一也因強風，疑有重落地情形。交通部民航局表示，該案仍在調查中；經查，十月卅一日當天，約有五百多架航班，其中有一成班機重飛或轉降，比率偏多，將逐一檢視調查當天所有航班。

交通部長陳世凱表示，康芮颱風期間，由於側風非常大，桃園機場航班確實有重落地的現象，民航局針對派遣的過程做整體調查，目前還在調查中。

實際上，前兩次颱風轉降都只有個位數航班，反觀康芮颱風襲台當天卻有高達五十幾架航班重飛或轉降。民航局長何淑萍指出，由於此次重飛或轉降航班多，已針對當天約五百多個航班逐一檢視，其中包含所有取消、轉降或重飛的航班，再對華航、長榮及星宇做個別調查報告。

何淑萍表示，日前已邀集國籍航空公司檢討，包括要求航空公司將氣象預報的側風及陣風數值，列入各機型簽派參考，提早安排滯空機轉降或調度航機延後起飛因應，簽派作業落實規畫兩個目的地備降機場、主動協助滯空機駕駛員提供資訊等，並已發函要求華航、長榮及星宇航空落實保守簽派作業。

此外，針對星宇航空ＳＪＸ八七一疑似重落地航班，何淑萍表示，若操作不符合標準作業程序，會針對駕駛及公司進行懲處，其中，公司若違反規定，可依法裁罰六十萬到三百萬元。