台澳簽步道MOU 共推「樟之細路」

「台灣千里步道協會」與「澳洲比布蒙步道基金會」昨天簽署友誼步道合作備忘錄，會同行政院客委會向國際推廣國家級「樟之細路」長程步道，參山國家風景區管理處副處長廖錫標昨見證此事，積極吸引國際旅客前來品味這段具重要歷史意義的國家步道。

國際上幾條知名的國家步道，每年吸引不少愛山的健行客前往朝聖，這些「朝聖之路」也是各國發展綠色觀光的重要資源。客委會委託千里步道協會邀澳洲比布蒙步道基金會組團來台，展開「樟之細路」12天深度健走，兩國將彼此行銷，促進兩國遊客彼此「朝聖」各自的國家步道。

廖錫標表示，「樟之細路」是全長400多公里的國家級長程步道，其中浪漫台3線的樟之細路、脊梁山脈保育綠道，多數位於參山國家風景區，主、副線290公里長的樟之細路大部分位於獅頭山風景區，也是一條訴說閩客移民及原民彼此理解包容與合作共生的國家綠道。

廖錫標指出，為打造台三線國家自然步道路網的內涵與特色，2018年起與千里步道協會合作，以手作步道的環保生態工法陸續踏查，找出402公里長的連貫道路，這402公里的樟之細路大多數集中於新竹150多公里、苗栗縣有180多公里。

2023年4月，參山處與荒野保護協會新竹分會、千里步道協會合作，首度以復刻手作步道修復約200公尺長的步道。