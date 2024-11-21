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回響／推導盲行穿線 地方盼專案專款

聯合報／ 記者李成蔭王慧瑛陳俊智／連線報導

地方政府反映，中央不能只給指引，卻沒專案計畫或經費，否則地方很難執行。記者潘俊宏／攝影
地方政府反映，中央不能只給指引，卻沒專案計畫或經費，否則地方很難執行。記者潘俊宏／攝影
本報關注視障者行的正義，各縣市導盲行穿線普及率低、設計亂象多。地方政府反映，中央不能只給指引，卻沒有專案計畫或經費，否則地方很難執行，仍會逐年設法完善導盲行穿線，讓行的環境更友善。

立委廖先翔說，導盲行穿線建設端看地方政府態度，但有些縣市設置標線等經費不到年底就用罄，中央若重視導盲行穿線建設，應給經費支持，加大推動力道。

國土署表示，2021年1月發布「市區道路路口導盲設施設計指南」，作為縣市政府施設導盲行穿線依據，每年透過「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評」，及補助人行環境改善案設計審查把關。

新北交通局長鍾鳴時說，視障者要通行無阻，標準應全國一致化，中央有設置相關規則，卻沒有專款、專案計畫推動，各地方政府只能各自做，新北目前透過導盲行穿線、智慧有聲號誌2大機制完善視障者穿越馬路的安全，也向視障團體請益，畫定優先推動地區。

新北工務局長馮兆麟說，將配合交通局推動易肇事路口改善政策，視障導引標線部分，交通局蒐集視障團體需求建議，鎖定運輸場站、政府機關、醫院場所周邊路口設置，現已完成45處。

馮兆麟指出，將配合路口行人安全改善各項專案，並依內政部最新修正「市區道路及附屬設計規範」，設置警示帶及定位帶改善工程。

桃園市交通局表示，有聲號誌與導盲行穿線多是基層提需求，市府評估有必要才會做，但有聲號誌與導盲行穿線分屬不同工程，地方若只提其中一種需求就只會做一種，而早期需求都是號誌，行穿線是近幾年才提出。

交通局表示，地方都是在路口已設有聲號誌情況下提出導盲行穿線規畫，盼視障朋友過馬路能有更多保障；全市25處路口設有聲號誌，其中10處已畫導盲行穿線，剩餘15處明年會全部補足，預計全市明年4月達35處路口有導盲行穿線。

導盲行穿線 視障者

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