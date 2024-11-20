前警政署長猝逝…醫揭冷熱交替好發心血管疾病 這些警訊別忽視

前警政署長張四良19日凌晨辭世，享壽83歲，由於不久前才與好友、部屬聚餐，席間並無異狀，驟然的噩耗讓人震驚。最近天氣多變，新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風提醒，環境冷熱交替時，心血管疾病的死亡率都會升高，患者發病前幾天或一、兩周，通常走路或運動時感到不適，建議民眾留意身體警訊，及時警覺與求助。

衛福部統計，2021年急診20大疾病，包括頭（部）傷害、食道與胃和十二指腸疾病、泌尿系統其他疾病、流行性感冒（流感）及肺炎，其中缺血性心臟病位居第11名。洪惠風說，缺血性心臟病包括急性冠心病、慢性冠心病，其中心肌梗塞、不穩定型心絞痛，屬於急性冠心病。

針對忽冷忽熱的天氣，洪惠風曾引述醫學雜誌《循環》（Circulation）的一項研究，天氣最熱和最冷時，包括中風、心臟衰竭、心律不整、冠狀動脈疾病等心血管疾病死亡率升高，且冷比熱更可怕，兩者相差4至5倍。他也提醒，患者發病前的幾天或一、兩周，通常走路或運動時會感到不適。

另外，胸悶、胸痛，肩部、頸部、背部，甚至是下巴痛、左手痛、耳朵痛，或呼吸困難、疲憊、冒冷汗等症狀，可能都與心肌梗塞有關，行動或運動時，不適感能更明顯。洪惠風說，也有患者在發病前沒有症狀，只是突然胸悶、胸痛，接著心律不整倒地，此時若未及時接受心肺復甦術（CPR）或立刻送醫，很有可能因此死亡，「不是每個心肌梗塞的患者都救得回來。」

洪惠風強調，心肌梗塞就像火燒房子般十萬火急，要把握每分每秒趕快就醫，越早把血管打通，被火燒掉的房子區域就越小，甚至可以幾乎完全康復，「但如果病情拖久了，就會留下很多後遺症，甚至死亡。」

洪惠風說，心肌梗塞的危險因子包括身體老化、罹患高血脂、高血糖、高血壓等患者，且若長期情緒不佳、壓力過大、飲食與作息不良、病毒感染、組織發炎等，發病風險就也愈高，而當心肌梗塞當下，救援的黃金時間非常重要，及時警覺與立刻求助，才能留住一線生機。