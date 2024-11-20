影／海外牙醫師家長提告衛福部 與本土小牙醫聯盟爆口角

海外牙醫師權益促進聯盟下午在台北高等行政法院前舉行「無辜海外牙醫師被霸凌誰的錯」記者會，控訴前衛福部長陳時中的不守法，恣意妄為，損害了國外、美日、歐盟牙醫權益，更讓台灣在國際上面蒙羞，造成牙醫師全聯會的世代對立、階級對立。

記者會接近尾聲時，本土小牙醫聯盟也到現場，雙方隔空喊話交鋒互控霸凌，直接當場吵了起來。

美日等國外牙醫師聯盟理事長蕭曉玲表示，本土小牙醫用類似那種所謂的鬥爭、文革，用紅衛兵的方式來對付我們這一群人，我們沒有做錯任何事情，憑什麼剝奪我的考試權。