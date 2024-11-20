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影／海外牙醫師家長提告衛福部 與本土小牙醫聯盟爆口角

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
海外牙醫師權益促進聯盟（右）下午在台北高等行政法院前舉行「無辜海外牙醫師被霸凌誰的錯」記者會，控訴前衛福部長陳時中，損害了國外、美日、歐盟牙醫權益，造成牙醫師全聯會的世代對立、階級對立，本土小牙醫聯盟（左）也到現場，雙方隔空喊話交鋒互控霸凌，直接當場吵了起來。記者林伯東／攝影
海外牙醫師權益促進聯盟（右）下午在台北高等行政法院前舉行「無辜海外牙醫師被霸凌誰的錯」記者會，控訴前衛福部長陳時中，損害了國外、美日、歐盟牙醫權益，造成牙醫師全聯會的世代對立、階級對立，本土小牙醫聯盟（左）也到現場，雙方隔空喊話交鋒互控霸凌，直接當場吵了起來。記者林伯東／攝影

海外牙醫師權益促進聯盟下午在台北高等行政法院前舉行「無辜海外牙醫師被霸凌誰的錯」記者會，控訴前衛福部長陳時中的不守法，恣意妄為，損害了國外、美日、歐盟牙醫權益，更讓台灣在國際上面蒙羞，造成牙醫師全聯會的世代對立、階級對立。

記者會接近尾聲時，本土小牙醫聯盟也到現場，雙方隔空喊話交鋒互控霸凌，直接當場吵了起來。

美日等國外牙醫師聯盟理事長蕭曉玲表示，本土小牙醫用類似那種所謂的鬥爭、文革，用紅衛兵的方式來對付我們這一群人，我們沒有做錯任何事情，憑什麼剝奪我的考試權。

本土小牙醫聯盟與本土牙醫畢業生的家長在旁抗議大聲指出，衛福部沒有好好處理國內、國外牙醫畢業生的實習名額，最近政府以新台幣24億元推行偏鄉計畫，大幅開放「波波牙醫」實習名額，建議政府應勇敢告訴全國重考生、高中生，即刻起停召3年，因為總額管制就是372名，實習名額非常有限，導致現在雙方家長互罵，揚言11月24日上街抗議。

海外牙醫師權益促進聯盟（右）下午在台北高等行政法院前舉行「無辜海外牙醫師被霸凌誰的錯」記者會，控訴前衛福部長陳時中，損害了國外、美日、歐盟牙醫權益，造成牙醫師全聯會的世代對立、階級對立，本土小牙醫聯盟（左）也到現場，雙方隔空喊話交鋒互控霸凌，直接當場吵了起來。記者林伯東／攝影
海外牙醫師權益促進聯盟（右）下午在台北高等行政法院前舉行「無辜海外牙醫師被霸凌誰的錯」記者會，控訴前衛福部長陳時中，損害了國外、美日、歐盟牙醫權益，造成牙醫師全聯會的世代對立、階級對立，本土小牙醫聯盟（左）也到現場，雙方隔空喊話交鋒互控霸凌，直接當場吵了起來。記者林伯東／攝影

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