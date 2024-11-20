學者籲提出「去煤時間表」 朝2035年減碳50%努力

學者建議，台灣在能源轉型及淨零工程推進上須採更前瞻的氣候行動，跟上國際淨零趨勢，提出「去煤時間表」；另有學者提議應提升2030年減碳目標、進一步朝2035年減碳50%的方向努力。

聯合國氣候變化綱要公約第29屆締約方大會（UNFCCC COP29）11月11日至11月22日在亞塞拜然首都巴庫市舉行。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍今天表示，台灣歷年燃料燃燒碳排居高不下，人均碳排放量仍維持在約每人11公噸二氧化碳當量，以及到今年底，再生能源發電僅占總發電量的12.1%的趨勢看出；在能源轉型與國家淨零工程的推進上已面臨困局，極待採取更前瞻的國家氣候行動。

劉銘龍指出，台灣不能再以高用電成長情境推估碳排減量路徑；製造及住商部門必須加大節電與提高能源效率，將年用電成長控制低於2%；加速零碳和低排放技術發展，如碳捕捉利用封存和儲能發展。

此外，劉銘龍認為，當務之急應重新檢討台灣能源配比。據統計，台灣2005年煤炭進口數量約為6000萬公噸，一直到2023年仍有5800多萬公噸，用於發電及汽電占比超過7成；應該跟上國際淨零趨勢，提出「去煤時間表」。

德國看守協會（Germanwatch）與歐洲氣候行動網（Climate Action Network Europe）今天公布今年對全球63個國家及歐盟氣候變遷績效指標（Climate ChangePerformance Index Results,CCPI）評比結果，前3名從缺，台灣排名第60名。

環境部表示，CCPI的評比方法有爭議，不宜直接引用此評比結果評斷台灣減碳努力。

台灣氣候行動網絡總監趙家緯認為，若從分項看來，再生能源評比由上次51名進步到43名，且再生能源成長趨勢上，由於不含大型水力的再生能源（以風力與光電為主）於初級能源占比，在過往5年間由1.81%增加到2.89%，所以被評為非常高，為全球前10名。

趙家緯也說明在CCPI的評比方法學中，基於各國經濟發展條件、歷史排放量趨勢，給台灣與韓國相對他國更加嚴苛的減碳責任，要求台韓應於2030年時將人均排放量降至2.5噸，相當於10年間須減量80%；相較之下，日本僅須減量65%，降至3.3噸，美國僅須減量56%，降至7.6噸即可。

趙家緯也提出4點建議，首先應提升2030年減碳目標、並訂定積極的2035年目標，至少往2035年減碳50%努力；強化深度節能政策，以能源使用總量負成長為目標；提出產業轉型對策，調降石化業規模；加速再生能源發展，從不要弱化屋頂光電開始。