快訊

陳佩琪三度因京華城案作證 應訊3小時不發一語離開

蔡淑臻認戀小一輪高帥男 「當街交換口水」曝真正關係

謝宜容不只涉霸凌？黃國昌爆：宴請友人一餐花4.2萬、濫花公帑送禮

學者籲提出「去煤時間表」 朝2035年減碳50%努力

中央社／ 台北20日電
「氣候變遷績效指標」20日於第29屆氣候峰會（COP29）中公布最新排名，台灣微幅進步一名，但仍居末段班，排名第60名。特派記者余承翰／亞塞拜然攝影
「氣候變遷績效指標」20日於第29屆氣候峰會（COP29）中公布最新排名，台灣微幅進步一名，但仍居末段班，排名第60名。特派記者余承翰／亞塞拜然攝影

學者建議，台灣在能源轉型及淨零工程推進上須採更前瞻的氣候行動，跟上國際淨零趨勢，提出「去煤時間表」；另有學者提議應提升2030年減碳目標、進一步朝2035年減碳50%的方向努力。

聯合國氣候變化綱要公約第29屆締約方大會（UNFCCC COP29）11月11日至11月22日在亞塞拜然首都巴庫市舉行。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍今天表示，台灣歷年燃料燃燒碳排居高不下，人均碳排放量仍維持在約每人11公噸二氧化碳當量，以及到今年底，再生能源發電僅占總發電量的12.1%的趨勢看出；在能源轉型與國家淨零工程的推進上已面臨困局，極待採取更前瞻的國家氣候行動。

劉銘龍指出，台灣不能再以高用電成長情境推估碳排減量路徑；製造及住商部門必須加大節電與提高能源效率，將年用電成長控制低於2%；加速零碳和低排放技術發展，如碳捕捉利用封存和儲能發展。

此外，劉銘龍認為，當務之急應重新檢討台灣能源配比。據統計，台灣2005年煤炭進口數量約為6000萬公噸，一直到2023年仍有5800多萬公噸，用於發電及汽電占比超過7成；應該跟上國際淨零趨勢，提出「去煤時間表」。

德國看守協會（Germanwatch）與歐洲氣候行動網（Climate Action Network Europe）今天公布今年對全球63個國家及歐盟氣候變遷績效指標（Climate ChangePerformance Index Results,CCPI）評比結果，前3名從缺，台灣排名第60名。

環境部表示，CCPI的評比方法有爭議，不宜直接引用此評比結果評斷台灣減碳努力。

台灣氣候行動網絡總監趙家緯認為，若從分項看來，再生能源評比由上次51名進步到43名，且再生能源成長趨勢上，由於不含大型水力的再生能源（以風力與光電為主）於初級能源占比，在過往5年間由1.81%增加到2.89%，所以被評為非常高，為全球前10名。

趙家緯也說明在CCPI的評比方法學中，基於各國經濟發展條件、歷史排放量趨勢，給台灣與韓國相對他國更加嚴苛的減碳責任，要求台韓應於2030年時將人均排放量降至2.5噸，相當於10年間須減量80%；相較之下，日本僅須減量65%，降至3.3噸，美國僅須減量56%，降至7.6噸即可。

趙家緯也提出4點建議，首先應提升2030年減碳目標、並訂定積極的2035年目標，至少往2035年減碳50%努力；強化深度節能政策，以能源使用總量負成長為目標；提出產業轉型對策，調降石化業規模；加速再生能源發展，從不要弱化屋頂光電開始。

再生能源 淨零 減碳

延伸閱讀

專家：減碳挑戰緊迫 政府、企業需更多協作

CCPI評比後段班 專家：能源使用總量負成長應為目標

川普如G20峰會佛地魔 存在感強但少有人直接提及

強制碳盤查範圍再擴大 環境部預告月底提出第三批名單

相關新聞

好天氣剩周末！下周不排除首波大陸冷氣團來襲 這日低溫下探17度

中央氣象署預報員葉致均指出，明天持續受東北季風及華南水氣東移影響，桃園以北、宜蘭地區降雨明顯。周五、周六起水氣減少，下周...

下班帶傘！2縣市大雨特報 恐下到明天晚上

下班要帶傘，中央氣象署下午15時35分針對基隆及新北市發布大雨特報，恐一路下到明天晚上。

台灣氣候績效全球末段班 未淘汰化石燃料致政策排名大退步

我國高度關注的「氣候變遷績效指標」（Climate Change Performance Index）今於第29屆氣候峰...

為周杰倫演唱會門票！老闆掛看板祭優惠 黃牛上門報價曝光

嘉義市某通訊行老闆為了求周杰倫演唱會門票，於店家門口高掛「老闆想去看」、「徵求周杰倫演唱會門票廣告」「手機玻璃貼終身免費...

前警政署長猝逝 醫揭冷熱交替好發一病 留心不適警訊

前警政署長張四良19日凌晨辭世，享壽83歲，由於不久前才與好友、部屬聚餐，席間並無異狀，驟然的噩耗讓人震驚。最近天氣多變...

海外學牙醫考照實習要等12年？國外牙醫師兩聯盟互嗆

波波牙醫爭議不斷，美日等國外牙醫師聯盟對衛福部提起行政訴訟，今天於台北高等行政法院開庭。該聯盟理事長蕭曉玲說，民國106...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。