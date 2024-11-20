勞動部、疾管署傳霸凌 專家籲主管有「這情況」需求助

近期官署職場霸凌事件頻傳，除勞動部北分署長謝宜容涉嫌霸凌下屬，今又爆出衛福部疾管署新興傳染病整備組長疑似霸凌。心理師表示，霸凌者成因眾多，可能是從受害者轉為霸凌者，阻止職場霸凌應從改變環境做起，身為主管職的民眾，也要留意是否有情緒控制問題，即時求助。

台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰說，民眾成為霸凌者的原因，需視個案情況而定，不過常見狀況之一，是從受害者變成加害人，背後的心理狀態是認為要變得像加害者一樣強，才不會被欺負，以扭曲的方式處理過去的創傷；有些人則是基於從眾心理，認為加害的一方較有權力，逐漸從旁觀者變為協助者，最終成為加害者。

「阻止職場霸凌，除保護潛在受害者，也應預防新的加害者出現。」藍挹丰表示，每個人都有可能成為被害人，所以職場霸凌防治，應從落實公平正義做起，看到身旁有人受害，不要袖手旁觀，應系統性向上反應，才能促成改變，有好的職場環境，才不會觸發霸凌事件。

政府機關連環傳出霸凌事件，不少霸凌者是單位主管，在管理部署與霸凌之間，失去分寸拿捏釀禍。藍挹丰表示，主管負擔管理之責壓力甚大，但壓力再大都不能當成霸凌他人的理由，任主管職的民眾，應時刻提醒自己，不可認為自己是主管，就對他人頤指氣指，「霸凌、情緒失控絕對不是好的管理方式。」

藍挹丰表示，任主管職的民眾，若遇他人反應管理問題時，應停下來審視自身狀況；若發現對事件的情緒反應強度過大，一件小事就暴怒，針對同件事喋喋不休講很多次、不斷炒冷飯，或被同事質疑小題大作時，都是情緒管理出問題的警訊。

藍挹丰建議，一發生類似狀況，應盡快尋求心理師、精神科醫師等專業協助，每個人都有需被提醒的盲點，不要一意孤行等到嚴重時才求助。