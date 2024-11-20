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防颱風天重落地 民航局已請國籍航空落實保守簽派作業

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

今年颱風襲台次數頻繁，對此，民航局在報告中指出，民航局11月13日邀集航空公司檢討，增訂不良天候簽派考量，航空公司簽派作業應規劃2個目的地備降機場，且其中1個不得位於颱風影響範圍；另也發函要求華航、長榮及星宇航空落實保守簽派作業。

根據民航局報告指出，5月於颱風季節來臨前，即要求國籍航空公司進行相關整備因應，7月颱風盛行期也要求航空公司，應依不良天候的飛航管制作業保守簽派。同時也在11月邀集航空公司檢討精進遭遇顯著危害天氣飛航安全、優化不良天候飛航與簽派作業。

民航局更針對颱風天提出五大精進措施，首先，精進防颱會議之風險決策，航空公司召開防颱會議仍應持續掌握颱風預報，並依該颱風情況、特性及發展趨勢，將氣象預報的側風及陣風數值，列入各機型簽派參考，作為公司風險決策依據。

其次，動態評估，應視情安排轉降或調度航機延後起飛，航空公司應依據颱風動態影響區域機場範圍、機場預報風速數值差異以及航班飛航異動情況，視情提早安排滯空機轉降，或調度航機延後起飛因應。第三主動提供滯空機之航情資訊，簽派單位應主動協助滯空機駕駛員，提供即時氣象、 機場重飛情況及轉降資訊。

第四增訂不良天候之簽派考量，航空公司簽派作業應規劃2個目的地備降機場，其中1個不得位於颱風影響範圍，且務必落實攜帶足夠的應變油量。最後，要求航空公司立即改善。民航局表示，11月15日已依「民用航空法」第57條發函要求華航、長榮及星宇航空落實保守簽派作業。

另外，交通部也說，為督導業者落實不良天候飛航派遣事前整備，民航局將持續要求航空公司於颱風來臨前密切注意天氣資訊，並應依循安全管理系統機制執行風險評估，並在可接受風險等級下，審慎規劃落實保守簽派；督導航空公司平時即落實飛航組員於亂流、風切、濕滑跑道、低能見度、雷暴雨等不良天候狀況警覺、決策，及緊急應變等各項訓練。

交通部表示，業者應加強對駕駛員提示航機目的地機場及備用機場起降操作限度、天氣、航管流量管制訊息、機場道面及NOTAM等相關即時資訊，並注意航班調度的應變。空中待命時間不得超過其待命油量所對應航行時間，並應增加應變油量。此外，考量颱風過後，不良天候滯留期間，仍可能因機場流量管制或停機位不足導致航機油量裕度不足，或執飛時遭遇不預期天候影響，納入簽派考量。

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