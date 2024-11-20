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專家：減碳挑戰緊迫 政府、企業需更多協作

中央社／ 台北20日電
環境部舉辦「COP29提升氣候行動的決心系列論壇」，環境部長彭啓明重申展現接軌國際的決心。圖／聯合報系資料照片
環境部舉辦「COP29提升氣候行動的決心系列論壇」，環境部長彭啓明重申展現接軌國際的決心。圖／聯合報系資料照片

環境部今天邀請國際專家出席氣候論壇，關於各國應更新國家自訂貢獻一事，專家認為「沒有走在軌道上」，強調減碳要有迫切感，因為時間完全不夠，政府、各企業等應該要有更多的協作。

聯合國氣候變化綱要公約第29屆締約方大會（UNFCCC COP29）11月11日至11月22日在亞塞拜然首都巴庫市舉行。

環境部今天舉辦「COP29提升氣候行動決心系列論壇-高科技產業推動淨零」，邀請國際專家共同討論。

有關各國需在本屆大會更新國家自訂貢獻（NDC）議題，全球永續賦能倡議組織（GeSI）執行長內維斯（Luis Neves）直言「沒有走在軌道上」，今年也沒有看到任何國家能達到承諾，因此現在麻煩很大。

內維斯認為，各國政府必須要硬起來，去理解哪些解決方案可以解決問題；數位科技可以提供協助，交通、農業、能源都可以減碳，希望可以達到各國NDC所承諾的目標。

碳信託公司歐洲業務負責人蒂姆（VeronikaThieme）表示，企業沒辦法單打獨鬥，必須要有更多的協作，某些產業做得比其他產業好，因此要有更多合作。

蒂姆強調，企業應整合永續目標，擴及到內部各部門，而不是各自為政、沒有整體的方法；要有正確的獎勵措施才能帶來改變。

SEMI全球永續計畫副總裁巴提（Mousumi Bhat）強調要有迫切感，因為很明顯的，時間完全不夠。

巴提指出，政策、業界的協作很重要；COP的工作就是提出解決方案，必須利用每一個機會，打造出計畫專案；而各國的回家作業就是要實施這些計畫。

COP29 永續 減碳

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