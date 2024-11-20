CCPI評比後段班 專家：能源使用總量負成長應為目標

德國看守協會（Germanwatch）與歐洲氣候行動網（Climate Action Network Europe）今天發布年度全球氣候變遷績效指標（CCPI）2025，台灣由去年61名僅進步到第60名，各項指標評分不盡理想。專家表示，政府強化深度節能政策，以能源使用總量負成長為目標，但也認為這項評比不甚客觀。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯表示，台灣這次由去年61名進步到60名，但仍屬於Very Low等級，在CCPI的評比方法學中，基於各國經濟發展條件、歷史排放量趨勢，給定台灣與韓國相對他國更加嚴苛的減碳責任，要求台韓應於2030年時將人均排放量降至2.5噸，相當於10年間須減量80%。相較之下，日本僅須減量65%，降至3.3噸；美國僅須減量56%，降至7.6噸即可；但若台灣將2030減量目標提升至符合淨零路徑的40%，則至少可將排名等級由非常差晉升一級。

趙家緯指出，本次評比中，再生能源成長趨勢名列第9名，是台灣表現最佳者，但其他與再生能源在總能源供應占比相關的指標表現仍差，評比中也認為台灣應達到目標為2022年31%和2030年50%，此指標要提升與石化業轉型跟運具電動化有關，因此不宜將這排名錯誤解讀為台灣再生能源政策規畫不當。建議政府應強化深度節能政策，以能源使用總量負成長為目標，再生能源也應加速發展。

國立清華大學科技法律研究所教授高銘志表示，每年這樣的評比相當不客觀，中國大陸、印度的排名甚至都在台灣之前，然而低碳電力應該要成為一個重要指標，但如果將低碳電力納入評比的話，沒有核能的台灣名次可能會更後面，畢竟全球很少有製造業大國使用如此高比例的火力發電，去碳化已經是世界趨勢，台灣應是除煤優先而不是廢核優先，台灣與其在乎一個外國排名，更要專注的是台灣2030年的零碳供應鏈才對。