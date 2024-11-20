好天氣剩周末！下周不排除首波大陸冷氣團來襲 這日低溫下探17度

中央氣象署預報員葉致均指出，明天持續受東北季風及華南水氣東移影響，桃園以北、宜蘭地區降雨明顯。周五、周六起水氣減少，下周日、周一各地多雲到晴，短暫回暖，但下周二、周三另一波東北季風增強，北部及東半部降溫，且有局部短暫雨，下周四另一波更強冷空氣，不排除來到大陸冷氣團等級。

葉致均表示，明天天氣與今天類似，受東北季風及華南水氣東移影響，桃園以北、宜蘭地區降雨明顯，北海岸、宜蘭及大台北山區有局部大雨，北部及花東地區有局部短暫雨，中部地區及南部山區也有零星雨。周五、周六水氣減少，桃園以北、東半部有局部降雨，雨勢一天比一天緩和，中南部山區僅零星降雨，其他地區多雲到晴。

葉致均指出，下周日、周一東北季風減弱，水氣較少，各地多雲到晴，僅大台北地區、東半部有局部零星雨。下周二、周三另一波東北季風增強，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。下周四則有一波更強冷空氣，不排除來到大陸冷氣團等級，仍待觀察。

溫度方面，他表示，這周低溫普遍為19至21度，白天高溫北部約20至23度，其他地區25至28度。下周一回溫明顯，各地約25至29度。下周二起受東北季風影響，北部及東北部低溫僅17、18度。另外，他也提醒，東北季風影響期間，各地沿海風浪較強，民眾要留意。