第9屆醫療典範獎個人獎 護理師王盈婷：生理期不丟臉

第9屆國際醫療典範獎今天在衛福部舉行頒獎典禮，獲得個人獎的萬芳醫院護理師王盈婷，逾10年來橫跨太平洋島國、非洲陸地國家，致力於推動台灣的醫療服務走向全球。她還在一處部落推動衛生棉計畫，協助女學生解決生理衛生用品匱乏的問題，也希望藉此告訴她們「身體很寶貴，生理期不是一件丟臉的事」。

台北市立萬芳醫院事業部發展部駐史瓦帝尼癌症計畫護理師的王盈婷，逾10年來足跡橫跨太平洋馬紹爾群島、非洲陸地國家史瓦帝尼、坦尚尼亞，在義診、醫事人員培訓、醫療物資捐贈、技術合作與建立公共衛生體系方面不遺餘力。

王盈婷在馬紹爾群島時，參與管理非染性慢性疾病計畫，除了每周進入社區，進行糖尿病及高血壓的篩檢與衛教，也協助政府建立校園食品管制政策，編寫對幼稚園至小學的營養及體適能課綱，改善學童的營養問題，更以家訪為行動不便的病患提供居家照護，提升患者生活品質。

王盈婷在史瓦帝尼時執行癌症計畫，提供癌症篩檢、衛教和照護指導，提升當地病患的生活品質，也3次到訪坦尚尼亞的Engaruka部落，除了提供健康檢查，還推動布衛生棉計劃，教導女學生縫製衛生棉解決生理用品匱乏問題，避免生理期感染和因為衛生問題請假無法上課。

王盈婷接受媒體聯訪談到，她在Engaruka部落的義舉，是希望藉此告訴當地女學生「身體很寶貴，生理期不是一件丟臉的事」，並指出女學生有時因為生理期時不舒服，而被家人要求在家休息、不准出門，只能跟學校請假，因此失去學習的機會，「我覺要讓這種風氣漸漸轉變，讓她們還是可以去上課學習。」

針對獲獎的心得，王盈婷說，家人向來相信個性獨立的她，不會將自己置身險境，也造就她勇於挑戰的念頭，在國外也能克服語言、文化障礙，致力於推動台灣的醫療服務走向全球，讓當地病患獲得高品質的醫療服務。如今為了頒獎典禮回到台灣的她，相當感謝家人、院方給予的支持與機會。

由國際醫療衛生促進協會主辦的第9屆國際醫療典範獎，個人獎得者有萬芳醫院護理師王盈婷、財團法人國際合作發展基金會計畫經理吳原安、花蓮慈濟醫院醫師李啟誠。

國際醫療衛生促進協會理事長、台北榮民總醫院副院長李偉強表示，全球許多角落今年仍充滿災難與不安，隨著新冠疫情後國際恢復交流活動，而在近年來國際醫療典範獎的參獎機構與人不再限於醫界，感謝參與者及評審團的付諸行動，也讓台灣在國際向前邁進了一大步。