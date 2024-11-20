中華隊首戰委內瑞拉！12強棒球賽複賽明開打 台彩不讓分預測有機會奪勝

世界12強棒球錦標賽前進東京巨蛋，超級循環賽將在21日台灣時間上午11點開打，中華台北首戰對手碰上中南美棒球強權委內瑞拉，台灣運彩提供單場及場中投注，不讓分玩法賠率中華台北賠率1.63倍、委內瑞拉1.70倍，看好中華台北有機會能贏得比賽，本場賽事中華隊是客隊，特別提醒投注時要確認投注項目。

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