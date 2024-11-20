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75歲糖尿病嬤腳趾發黑險截肢 細胞治療重塑壞死組織

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
三軍總醫院整形外科病房主任喬浩禹表示，細胞治療是處理「困難傷口」的一大利器。記者賴昀岫／攝影
三軍總醫院整形外科病房主任喬浩禹表示，細胞治療是處理「困難傷口」的一大利器。記者賴昀岫／攝影

一名75歲糖尿病患者，且是末期腎病變需血液透析，她因糖尿病出現急性右下肢血管阻塞，右腳趾多處壞死，過去這類患者，多半會走上截肢一途，不過在細胞治療技術發展下，三軍總醫院近期協助這名患者，重塑部分壞死的大腳趾及周邊足部傷口，經過4個多月的治療，逐步恢復，有望在年底可以開始正常行走。

三軍總醫院整形外科病房主任喬浩禹表示，感染性傷口、燒燙傷、自體免疫傷口、壓瘡、糖尿病傷口與放射性潰瘍等，超過四周沒有明顯改善，就屬於「困難傷口」，對於這類患者，細胞療法可謂是一項利器。

喬浩禹表示，以糖尿病患者的傷口為例，延遲癒合起因於巨噬細胞失衡，如用傳統治療方式，常因為反覆看診難以癒合，導致傷口惡化而截肢；使用細胞療法，將幹細胞置放在慢性不癒合傷口表面上，搭配進階傷口敷料，則可以在傷口癒合上起到關鍵作用，屬於個別化治療的效果。

喬浩禹說，近期曾收治一名75歲的女性糖尿病患者，末期腎病變合併透析，因急性右下肢血管阻塞，導致腳趾在1星期內，就迅速壞死發黑，執行必要感染控制右足第二趾截肢手術，傷口感染較為穩定後，使用自體血小板血漿注射療法（PRP）促進組織活化。

後續則以細胞治療脂肪幹細胞腹部取樣，開始培養約1個月，後連續6周進行局部傷口脂肪幹細胞治療，第一次治療為注射方式，接下來幾次，則針對傷口局部塗抹，重塑部分壞死的大腳趾及周邊足部傷口，讓傷害降至最低程度，達成最大程度復原狀態。

喬浩禹解釋，過去的醫療，對於這類傷口壞死的患者，往往只能選擇截肢一途，但這對患者的生活產生極大影響，甚至可能會接連截去腳掌、小腿等部位，但細胞治療能幫助患者保留身體組織，維持行走或抓握的能力，但治療效果取決於傷口狀況，細胞培養的同時，需要先把傷口「養好」，不能放任傷口化膿。

衛福部2018年頒布特管法，正式開放六大項細胞治療技術，細胞治療可以運用在抗癌及再生醫療的領域，目前細胞治療僅能使用自體細胞，以糖尿病傷口相關治療為例，一個療程需耗費數十萬，喬浩禹說，未來如進一步放寬至異體細胞等，能有望降低成本，減少患者負擔。

一名75歲的女性糖尿病患者，腳趾在1星期內發黑壞死。畫面經特殊處理，圖／三總提供
一名75歲的女性糖尿病患者，腳趾在1星期內發黑壞死。畫面經特殊處理，圖／三總提供
細胞治療能重塑部分壞死的大腳趾及周邊足部傷口，讓傷害降至最低程度。圖／三總提供
細胞治療能重塑部分壞死的大腳趾及周邊足部傷口，讓傷害降至最低程度。圖／三總提供

患者 截肢 糖尿病

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