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黃金價格續飆漲！臺北關示警：今年旅客違規攜帶激增

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
根據關務署臺北關統計2024年迄今，查獲旅客出入境未申報攜帶超過限額的現金、黃金等洗錢防制物品案件已達56案，較去(2023)年度42案，增幅約33%，沒入價額折合新臺幣自3,943萬元增加至5,884萬元，增幅高達49%。示意圖／路透
根據關務署臺北關統計2024年迄今，查獲旅客出入境未申報攜帶超過限額的現金、黃金等洗錢防制物品案件已達56案，較去(2023)年度42案，增幅約33%，沒入價額折合新臺幣自3,943萬元增加至5,884萬元，增幅高達49%。示意圖／路透

黃金近期價格持續飆漲，導致民眾對於黃金趨之若鶩，根據關務署臺北關統計2024年迄今，查獲旅客出入境未申報攜帶超過限額的現金、黃金等洗錢防制物品案件已達56案，較去(2023)年度42案，增幅約33%，沒入價額折合新臺幣自3,943萬元增加至5,884萬元，增幅高達49%，其中黃金更是由7,637公克大幅增加至12,328公克。

臺北關指出，依據現行規定，旅客出入國境攜帶現金部分，新臺幣以10萬元為限、人民幣以2萬元為限、其他外幣則以等值1萬美金為限；非現金部分，無記名有價證券總值以等值1萬美金為限、黃金以等值2萬美金為限、其他有洗錢風險的貴重物品，包括鑽石、寶石、白金等，以等值新臺幣50萬元為限，攜帶以上物品超過限額者，均應主動向海關申報。

此外，臺北關進一步指出，上述「各項」物品限額部分，係以「每位」旅客「個別計算」，且「無年齡限制」，旅客向海關辦理申報後即可攜帶出入境，申報作業亦無須繳交任何稅費或手續費，該關呼籲旅客誠實申報以保障個人財產

最後，臺北關也提醒民眾，旅客不論是出境或入境，攜帶現金及貴重物品超過限額時，應依規定主動申報，避免因疏忽或誤解法規而導致財物遭沒入或罰鍰。如對出入境申報尚有疑問，可至該關網站「旅客通關」專區查詢，以確保自身權益。

洗錢防制 海關 財產 黃金

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