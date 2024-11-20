下班帶傘！2縣市大雨特報 恐下到明天晚上

水餃和鍋貼是不少外食族的最愛，不僅食用方便還可以控制份量。營養師高敏敏分享，鍋貼及水餃熱量圖鑑，「別看水餃、鍋貼小小的而輕忽它」，另外，她也提醒要注意鈉含量，享用原味的最美味又健康。

2024-11-20 14:10