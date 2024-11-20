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下班帶傘！2縣市大雨特報 恐下到明天晚上
下班要帶傘，中央氣象署下午15時35分針對基隆及新北市發布大雨特報，恐一路下到明天晚上。
氣象署指出，東北季風影響，今（20）日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。
大雨：基隆北海岸。影響時間：20日下午至21日晚上。
此外，氣象署並針對11縣市發布強風特報，指出東北風增強，明（21日）晨起桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖將有9至10級強陣風，基隆北海岸、新北、嘉義、台南沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。今（20）日至明晨桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有8至9級強陣風。
影響區域：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、恆春半島、蘭嶼綠島、澎湖縣、馬祖地區。影響時間：20日下午至23日晚上。
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