快訊

北分署霸凌案 勞長何佩珊情緒崩潰：將向政院請辭

拜登再開綠燈！批准供烏反步兵地雷 阻俄軍在烏東推進

花蓮區間車遲未發車 驚見司機員倒列車駕駛室送醫不治

鄭麗君：年底提出理想且可行減碳目標 凝聚共識

中央社／ 台北20日電

為邁向淨零轉型目標，行政院副院長鄭麗君今天表示，政府將在年底提出兼具理想性跟可行性的台灣下階段減碳目標，再提送總統府明年一月的氣候變遷對策委員會會議，凝聚共識，藉以展開更積極的下個階段。

鄭麗君身兼國家氣候變遷對策委員會副召集人、行政院永續長，也是行政院永續會「氣候變遷與淨零轉型」專案小組負責人，她今天出席「2024第七屆全球企業永續論壇暨GCSA、TCSA聯合頒獎典禮」，感謝各界對永續的努力。

鄭麗君致詞時表示，聯合國17項永續發展目標（SDGs）揭示經濟、社會、環境的永續路徑，而總統賴清德的國家希望工程也具有永續DNA的藍圖，內容揭櫫創新成長、社會投資、淨零轉型、正向循環的路徑，希望為下一代創造更好的台灣。

鄭麗君指出，政府若擴大社會投資，減輕家庭在教育醫療等負擔，家庭就更有能力投資下一代，而下一代能力成長，經濟就越能往創新經濟發展；另外，政府也希望以創新驅動經濟，除在原有的製造基礎上，提升科技創新研發能量，更期待結合智慧科技發展創新應用服務，增進民眾在教育、交通、醫療等生活福祉，或是以數位、淨零雙軸轉型，因應氣候變遷的挑戰。

談到淨零轉型，鄭麗君說，這是國家政策的重中之重，聯合國氣候變化綱要公約第29屆締約方大會（UNFCCC COP29）正在召開，世界各國明年2月也要提出下一個階段減碳目標與計畫，台灣也不例外，行政院正密集召開跨部會會議，預計年底提出兼具理想性跟可行性的台灣下階段減碳目標。

鄭麗君表示，台灣將持續推動多元綠能、深度節能、科技儲能等增進電網韌性，也希望透過碳定價、淨零科技以及綠色金融促進產業雙軸轉型，目標提出後，將提送總統府明年一月的氣候變遷對策委員會會議，凝聚委員以及民間共識，藉以展開更積極的下一階段。

鄭麗君也特別感謝台灣永續能源研究基金會董事長簡又新，除長年貢獻永續發展，且其創辦台灣企業永續獎更成為台灣最具代表性的獎項，匯聚企業、大學、醫院的永續力量，捲動更多永續行動。

永續 淨零 鄭麗君

延伸閱讀

政治受難者蔡寬裕享耆壽92歲 鄭麗君今頒發褒揚令

影／公視TaiwanPlus稱川普「重刑犯」 李遠：非常嚴重

杜絕綠電弊端 鄭麗君：擬改「公對公」模式簡化流程

運動部首重全民運動 鄭麗君：競技運動將系統化

相關新聞

下班帶傘！2縣市大雨特報 恐下到明天晚上

下班要帶傘，中央氣象署下午15時35分針對基隆及新北市發布大雨特報，恐一路下到明天晚上。

台灣氣候績效全球末段班 未淘汰化石燃料致政策排名大退步

我國高度關注的「氣候變遷績效指標」（Climate Change Performance Index）今於第29屆氣候峰...

為周杰倫演唱會門票！老闆掛看板祭優惠 黃牛上門報價曝光

嘉義市某通訊行老闆為了求周杰倫演唱會門票，於店家門口高掛「老闆想去看」、「徵求周杰倫演唱會門票廣告」「手機玻璃貼終身免費...

別輕忽熱量炸彈！鍋貼水餃這口味最肥 營養師再揪1地雷：別加醬油

水餃和鍋貼是不少外食族的最愛，不僅食用方便還可以控制份量。營養師高敏敏分享，鍋貼及水餃熱量圖鑑，「別看水餃、鍋貼小小的而輕忽它」，另外，她也提醒要注意鈉含量，享用原味的最美味又健康。

黃金價格續飆漲！臺北關示警：今年旅客違規攜帶激增

黃金近期價格持續飆漲，導致民眾對於黃金趨之若鶩，根據關務署臺北關統計2024年迄今，查獲旅客出入境未申報攜帶超過限額的現...

下周首波大陸冷氣團將至 警方籲合歡山追雪勿亂停車

冬天到了！ 首波大陸冷氣團下周可能南下，南投仁愛分局表示，合歡山武嶺因是追星、追雪、賞日出的熱點，尤其每逢周末假日常吸引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。