餵母乳可降低嬰兒呼吸道感染 減少乳癌、卵巢癌發生

母乳好還是配方奶好？一直是新手爸媽關切的議題，母奶含有足夠的活性物質，是新生兒增強體抗力的關鍵。萬芳醫院婦產部部主任許淳森表示，哺育母乳能降低嬰幼兒的呼吸道感染，也能大幅降低婦女乳癌、卵巢癌的發生，好發年齡延後5年。

許淳森說，一歲以內的嬰幼兒，常見感冒以及呼吸道感染，對於腦部發育、口腔咬合也有重要關聯。以他個人20年的研究統計，每年提高1%的母乳哺育率，一年約可減少320萬元的健保費用。餵母乳對婦女有多項好處，包括促進產後減重，減少罹患乳癌、卵巢癌的風險。

台灣推動「母嬰親善醫療院所」認證制度，從民國90年的38家，到今年已增至138家。國健署署長吳昭軍表示，這138家母嬰親善醫療院所涵蓋了全台出生嬰兒數2/3以上，顯示母嬰親善措施的重要性，讓新手哺乳媽媽隨時都能得到所需協助。

財團法人醫策會執行長方震中呼籲，希望社會各界加強營造友善母乳哺育環境，提升持續哺餵母乳的意願。他以美國的政策為例，醫院全面採取母嬰親善及母嬰同室、全面推廣母乳餵養。世界衛生組織鼓勵純母乳哺育到出生6個月，醫院應盡可能給予支持，提供正確哺乳觀念及技巧。

國健署於今日舉辦母乳哺育推動成果發表會，表揚113年度優異醫療院所，共18家醫療院所入圍，達到產後純母乳哺育率超過6成或提升顯著。今年另設立「創意特色獎」，獲獎的亞東紀念醫院以多元創意支持措施，支持媽媽順利哺餵母乳。

亞東醫院產房嬰兒室護理長楊詩蘋表示，剛生產完的新手媽媽，因為待產時間長、產後疼痛，影響哺育母乳的意願。醫療團隊從產前開始輔導，包括人性化生產、減輕哺乳受挫的壓力，以及協助身心障礙婦女哺餵母乳。醫院提供特製哺乳衣，由母乳管理師一對一指導教學，幫助媽媽舒適哺乳。

另一獲獎院所台北市立聯合醫院和平婦幼院區，善用24小時「北市聯醫婦幼寶寶care小秘書」母嬰照護關懷平台、乳房按摩球、親子育兒袋、舒寶袋，提供孕產婦及家屬各階段諮詢服務及專業照護，部分創意設計更取得專利。

國健署婦幼健康組簡任技正林真夙表示，盤點國內哺乳資源，愈來愈友善，公私單位依法規需在公共場所設立哺集乳室，各縣市衛生局及醫療院所也成立母乳哺育支持團體，包括醫療院所的母嬰親善政策，讓新手媽媽能夠成功哺乳。