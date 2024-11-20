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35歲眼睛可能「初老」 驗光師提醒眼睛腫脹、頭痛都算

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
驗光師王郁淇建議，民眾若出現眼睛腫漲等症狀可能是老花的初老症狀，應該找眼科醫師做生理檢查。示意圖／ingimage
驗光師王郁淇建議，民眾若出現眼睛腫漲等症狀可能是老花的初老症狀，應該找眼科醫師做生理檢查。示意圖／ingimage

因為3C用品使用場景愈來愈多，電腦、手機幾乎不離身，國人老花症狀已經出現年輕化趨勢。驗光師王郁淇表示，以往40歲後才出現的老花，可能35歲就會出現眼睛的「初老」症狀，包含頭痛、眼睛悶脹等，民眾可關注自身狀況事實找眼科醫師就診，經歷生理檢查後，再尋求驗光師幫助矯正視力。

據衛福部國民健康署統計，40歲以上的國人超過一半深受老花眼所困擾。王郁淇說，35歲後有些人看近的物品、文字會有點吃力，看久了還會出現頭不舒服、眼睛悶脹等感覺，就是初老症狀，可能老花已經悄悄報到。民眾可以先就醫找眼科醫師的生理檢查，確認是否有過度矯正或是其他生理疾病，在尋求驗光師視覺檢查。

王郁淇常見的矯正方式分三種，一個是遠視所適用的單焦點眼鏡，也就是俗稱的老化眼鏡；第二是輕度遠視加上老花，可以配戴多焦點眼鏡，平常看遠或近都可以；第三是近視加老花也可以選擇多焦點眼鏡。

一般而言，眼鏡多焦點會採用上面看遠、下面看近的方式來調節。王郁淇說，若是有運動考量者、以前沒有戴眼鏡習慣者，或是原本習慣配戴隱形眼鏡但因為年紀大、乾眼症等症狀無法繼續配戴等症狀，民眾可以考慮選擇配到焦點深度擴張的隱形眼鏡。因為鏡片設計會呈現動態影像變化，但可以讓大腦感到清晰視力。

王郁淇提醒，隱形眼鏡配戴建議不要超過8小時，超過建議時間可以使用人工淚液舒緩，民眾有需求可以諮詢眼科醫師。

驗光師王郁淇建議，民眾若出現眼睛腫漲等症狀可能是老花的初老症狀，應該找眼科醫師做生理檢查。記者李青縈／攝影
驗光師王郁淇建議，民眾若出現眼睛腫漲等症狀可能是老花的初老症狀，應該找眼科醫師做生理檢查。記者李青縈／攝影

老花 醫師 隱形眼鏡

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