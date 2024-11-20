國內腸病毒疫情仍處高原期 高市疫情未降溫

今年國內腸病毒疫情反常，時序已入秋疫情仍處高原期，高市11月10日至16日腸病毒門急診人次為2334人，較上周略升，腸病毒傳染力強，成人與幼童皆有感染風險。衛生局提醒，家長及教托育人員協助教導學幼童正確洗手，維持良好衛生習慣，降低腸病毒傳播風險。

衛生局表示，腸病毒好發春夏季節，往年腸病毒疫情入秋後，便會降溫並脫離流行期，今年疫情反常，目前仍處高原期，依衛福部疾病管制署監測資料顯示，今年4月下旬進入腸病毒流行期，腸病毒門急診就診人次持續超過全國流行值至今，第46周11月10日至16日全國健保門急診就診人次累計2萬2313人次，高市腸病毒門急診就診人次為2334人次，又較上周略升。

國內及高市腸病毒疫情持續上升，衛生局防疫團隊將會持續加強教托育機構、商場、親子餐廳等公共場所查核，並透過發放聯絡簿貼紙提升家長腸病毒防治知能，若符合高雄市腸病毒通報及停課標準，依公告規定辦理通報及停課事宜，共同確保學幼童健康。

此外，加強督促教托育機構環境通風、清潔與消毒工作，並提醒家長落實「生病不上課」，腸病毒在家庭及人口密集的場所最容易傳播，家中幼兒如感染腸病毒，應在家休息，避免與其他幼兒接觸或到人口密集公共場所，降低交叉感染機會。

針對5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，由於病程進展快速，如家中嬰幼兒感染腸病毒，出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍，無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，千萬不要輕忽。

衛生局呼籲，應立即送至高雄6家腸病毒重症責任醫院，包括高雄榮民總醫院、高雄長庚紀念醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、義大醫院、高雄市立小港醫院、高雄市立聯合醫院治療。