快訊

北分署長謝宜容霸凌案延燒 勞長何佩珊：記兩大過並停職

美國警告「恐有重大空襲 」！緊急關閉駐烏克蘭大使館

LINE免費貼圖7款來了！這款終身免費、日常用語「累癱」社畜必用

聽新聞
0:00 / 0:00

國內腸病毒疫情仍處高原期 高市疫情未降溫

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
今年國內腸病毒疫情反常，時序已入秋疫情仍處於高原期。圖／衛生局提供
今年國內腸病毒疫情反常，時序已入秋疫情仍處於高原期。圖／衛生局提供

今年國內腸病毒疫情反常，時序已入秋疫情仍處高原期，高市11月10日至16日腸病毒門急診人次為2334人，較上周略升，腸病毒傳染力強，成人與幼童皆有感染風險。衛生局提醒，家長及教托育人員協助教導學幼童正確洗手，維持良好衛生習慣，降低腸病毒傳播風險。

衛生局表示，腸病毒好發春夏季節，往年腸病毒疫情入秋後，便會降溫並脫離流行期，今年疫情反常，目前仍處高原期，依衛福部疾病管制署監測資料顯示，今年4月下旬進入腸病毒流行期，腸病毒門急診就診人次持續超過全國流行值至今，第46周11月10日至16日全國健保門急診就診人次累計2萬2313人次，高市腸病毒門急診就診人次為2334人次，又較上周略升。

國內及高市腸病毒疫情持續上升，衛生局防疫團隊將會持續加強教托育機構、商場、親子餐廳等公共場所查核，並透過發放聯絡簿貼紙提升家長腸病毒防治知能，若符合高雄市腸病毒通報及停課標準，依公告規定辦理通報及停課事宜，共同確保學幼童健康。

此外，加強督促教托育機構環境通風、清潔與消毒工作，並提醒家長落實「生病不上課」，腸病毒在家庭及人口密集的場所最容易傳播，家中幼兒如感染腸病毒，應在家休息，避免與其他幼兒接觸或到人口密集公共場所，降低交叉感染機會。

針對5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，由於病程進展快速，如家中嬰幼兒感染腸病毒，出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍，無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，千萬不要輕忽。

衛生局呼籲，應立即送至高雄6家腸病毒重症責任醫院，包括高雄榮民總醫院、高雄長庚紀念醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、義大醫院、高雄市立小港醫院、高雄市立聯合醫院治療。

疫情 腸病毒 衛生局

延伸閱讀

腸病毒疫情達高峰 門急診就診破2.2萬人次

腸病毒疫情達高峰！單周2.2萬人次就診 停班數量4年最多

腸病毒升溫！金門校園99班停課 預估11月底疫情達高峰

疫後疏於個人衛生 雲林腸病毒停班數較112年同期高

相關新聞

地牛翻身！12時23分嘉義縣規模4.6地震12縣市有感 最大震度嘉義縣4級

地牛翻身，中午12時23分在嘉義縣政府南南西方13.9公里即位於嘉義縣義竹鄉，發生芮氏規模4.6地震，12縣市有感，最大...

華航褲裝像魯夫、荷官 立委問董座：會不會穿出門？

中華航空褲裝制服日前曝光，以原先灰、藍、紅拼接設計，卻引發內部員工負評。有立委今於立法院質詢先是問華航董事長謝世謙會不會...

超額死亡剩1% 台大專家：暴風雨前的寧靜、入冬恐回升

後新冠疫情時代，國內超額死亡趨緩，截至今年10月超額死亡監視結果，8月為11%下降至9月為3%，10月再降至1%，為近期...

別錯怪！爸媽感冒直指寶寶是傳染源 醫揭2可能：他也是受害者

家人集體生病時，許多家長會認為小孩就是「傳染源」，但真的是這樣嗎？小兒科醫師巫漢盟分享一對爸媽來看診，認為寶寶是病原傳染給一家人，對此，醫師分享了兩種可能，表明寶寶非傳染源，並呼籲民眾：「寶寶因別人傳染而生病，已經夠可憐了，請不要再污衊他們是傳播病菌的兇手」。

國內腸病毒疫情仍處高原期 高市疫情未降溫

今年國內腸病毒疫情反常，時序已入秋疫情仍處高原期，高市11月10日至16日腸病毒門急診人次為2334人，較上周略升，腸病...

嬰幼兒心冠肺炎重症風險高 成大醫師陳俐文呼籲盡速接種疫苗

今年因感染心冠肺炎而住院的兒童以嬰幼兒居多，且呼吸道感染常以哮吼症狀為主，其中瀕臨呼吸衰竭而需兒童重症加護照顧的病例，多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。