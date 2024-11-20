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嬰幼兒心冠肺炎重症風險高 成大醫師陳俐文呼籲盡速接種疫苗

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
今年因感染心冠肺炎而住院的兒童以嬰幼兒居多，且呼吸道感染常以哮吼症狀為主，醫師呼籲盡速接種疫苗。記者鄭惠仁／翻攝
今年因感染心冠肺炎而住院的兒童以嬰幼兒居多，且呼吸道感染常以哮吼症狀為主，醫師呼籲盡速接種疫苗。記者鄭惠仁／翻攝

今年因感染心冠肺炎而住院的兒童以嬰幼兒居多，且呼吸道感染常以哮吼症狀為主，其中瀕臨呼吸衰竭而需兒童重症加護照顧的病例，多為兩歲以下的嬰幼兒，成大醫院小兒科醫師陳俐文呼籲，盡速接種疫苗，提升保護力。

成大醫院今年也收治了因罹患心冠肺炎導致的猛爆性腦炎病童，從發燒到腦炎症狀僅數小時，且猛爆性腦炎進展快速，即使給予抗病毒藥物、類固醇、免疫球蛋白、單株抗體等治療，仍難以阻止病情惡化。

陳俐文提醒，由於目前仍無法預測COVID-19猛爆型腦炎或呼吸道重症的發生，有鑒於今年兒童呼吸及神經重症個案多以嬰幼兒為主，建議家長應盡早安排幼兒接種疫苗，降低重症風險。另正值流感疫苗施打季節，若家長擔心小朋友同時接種新冠肺炎疫苗與流感疫苗可能引發不適，可選擇將兩種疫苗分開接種。若家長有意願讓孩子施打疫苗、又對疫苗的禁忌症存有疑慮，也可以先諮詢小朋友的兒科醫師或家庭醫師，以確保接種無虞。

南市衛生局長李翠鳳說，今年截至11月18日止，學齡前幼兒確診新冠併發重症共16人，皆無接種新冠疫苗；另確診流感併發重症共3人，其中1人未接種流感疫苗。提醒家長應積極採取預防措施，透過接種疫苗，不僅能有效降低感染風險，也能大幅減少重症和併發症的發生，為孩子的健康提供更全面的保護。請符合接種資格對象可透過台南打疫苗平台進行預約(https://health-reservation.tainan.gov.tw/)，也可前往合約院所、衛生所及社區接種站隨到隨打，相關資訊可上台南市政府衛生局網站查詢( https://reurl.cc/Yqaq9a )。

成大醫院 流感疫苗 衛生局

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