臺銀人壽金美旺美元利率變動型終身壽險(定期給付型)

圖／臺銀人壽 提供

退休為國人都會面臨的議題，雖然多數民眾都知道退休金準備的重要性，但常常未能馬上行動，致退休金準備缺口日益擴大，影響退休後的生活水平，所以要及早準備。

以臺銀人壽推出「金美旺美元利率變動型終身壽險(定期給付型)」為例，擁有四大特色：在繳費期間提供失能豁免機制、保單價值可依規劃自行運用、增值回饋分享金功能、以及資產傳承分期給付類信託。提供國人退休金準備之資產累積並滿足資產傳承的需求，同時兼顧守護家人的責任。

圖／臺銀人壽 提供

資產累積，資金有效運用一般民眾投保金美旺美元利率變動型終身壽險(定期給付型)，可選擇6年及10年分期繳費方式，除享有壽險保障強化之效果，包括祝壽保險金、身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金外，投保後更享有以宣告利率 (非固定，實際宣告利率以臺銀人壽公告為主 )為基礎，年年有機會享增值回饋分享金(非保證給付項目)，達到穩定資產累積的效果。

豁免機制，避免保障中斷面對種種風險因素，萬一家中主要經濟來源因故失能，除了將衝擊全家的正常生活之外，也會讓原本規劃的家庭保障中斷，此商品提供2至6級失能豁免保費，當豁免機制啟動時，保單未到期的保費由保險公司繳，但同時仍能繼續享有保障，這是一個穩健持續的機制，當面臨困難時刻仍能保有保障，不致使保障中斷。

圖／臺銀人壽 提供

分期給付，照顧心愛的家人本商品身故保險金可採分期給付，分期給付期間為5年、10年、15年、20年及25年等5種選擇，且在保險金給付前之分期設定均可以隨時調整，無須額外支付費用，即可達到財產信託管理之效用。此外，分期給付方式及金額能因應不同家庭成員各自的狀況，提供妥適的安排，讓愛守護家人更長久。避免受益人因為投資不當、不當運用、遇到詐騙，或是受益人年紀還小，保險金成為他人爭奪的對象，甚至衍生出其他財務糾紛，故善用保險金分期給付可降低保險金挪用風險，確保受益人權益，使家人獲得完善的照顧。※本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。※本保險為外幣保單，臺銀人壽所收付之款項均以美元計價，要保人及受益人需自行承擔因匯率變動可能產生之匯兌損益及匯兌費用。※本保險不得與以新臺幣或其他外幣收付之人身保險契約辦理契約轉換。※宣告利率並非固定利率，會隨臺銀人壽定期宣告而改變，宣告利率之下限亦可能因市場利率偏低，而導致無最低保證。※本保險商品詳細內容請詳閱保單條款。臺銀人壽 台北市敦化南路二段69號2樓 0800-011966