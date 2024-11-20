超額死亡剩1% 台大專家：暴風雨前的寧靜、入冬恐回升

後新冠疫情時代，國內超額死亡趨緩，截至今年10月超額死亡監視結果，8月為11%下降至9月為3%，10月再降至1%，為近期低點。不過，台大公衛學院流行病學及預防醫學研究所教授陳秀熙表示，此現象恐是「風雨前的寧靜」，入冬後流感、新冠病種病毒傳入台灣，恐再次造成超額死亡止跌回升。

陳秀熙表示，超額死亡統計存在時間落差，台灣超額死亡從今年暑假前後開始下降至今，反應新冠病毒KP.3變異株疫情逐漸趨緩，且國內照護量能恢復，民眾因併發症死亡的人數變少，但新冠XEC變種病毒預估將於入冬後傳入台灣，加上流感等呼吸道疫情，11、12月還可能再造成民眾因併發症死亡，超額死亡率再度回升。

新冠疫情後，民眾輕忽染疫風險。陳秀熙表示，研究顯示，感染愈多次新冠病毒，會讓民眾長新冠症狀加重，並引發潛伏於體內的EB病毒、水痘病毒發作，形成交互作用，加重對民眾身體的影響，保守估計，全台約有3分之1民眾感染新冠Omicrion系列變異株2次以上，屬於長新冠高危險群，建議應注射疫苗，嚴防長新冠帶來的健康負擔。

陳秀熙說，病毒具累積效應，隨感染次數增加，每次染疫後，人體清除病毒的可能性下降，增加病毒殘留機會，若病毒未被免疫系統完全清除，就會持續存在民眾體內，且隱藏於免疫系統難以觸及的部位，例如大腦、眼睛、心臟、淋巴結等處，造成民眾全身多重症狀出現，包括心血管疾病、神經系統損傷、腸道菌叢失衡等。

長新冠也會導致「免疫疲勞」。陳秀熙表示，多染疫刺激免疫系統作用，讓免疫系統中的T細胞疲勞，B細胞功能也會受到損害，導致免疫系統抵禦病毒的能力減弱，外來病毒容易逃脫，引發免疫系統功能異常，或發生自體免疫反應等，威脅民眾健康。