健保署預告藥價4大改革 藥界：希望能盡快執行

衛福部健保署今天預告最新藥價改革四大政策，包括給予國內製造藥品優惠藥價，或符合主管機關公告必要藥品等，學名藥協會表示支持與肯定，有條件從優核價及保障必要藥品等措施，也讓廠商更有向上發展提升的動力，「希望能盡快執行，照顧更多國人」。

健保署最新預告修正「全民健康保險藥品給付項目及支付標準」（簡稱藥物支付標準），而衛福部也提出「全民健康保險藥品價格調整作業辦法」（簡稱藥價調整辦法）部分條文修正草案，針對製藥產業未來發展及加速新藥收載釋出政策利多，草案預告期間60天，徵求各界意見。

今天公布的四大政策，包括國內藥廠製造創新藥品，在國際上市許可2年內新藥，或10大先進國家核准上市滿5年、但屬國內新成分新藥，給予優惠核價；提供學名藥或生物相似性藥品及時進入市場的優惠價格；以及給予國內製造藥品優惠藥價，或符合主管機關公告必要藥品等條件。

學名藥協會理事長陳誼芬說，針對目前的內容，學名藥協會表示支持與肯定，因為可以實質鼓勵國內製藥產業持續創新研發新藥外，也能持續帶動學名藥品質的保證，而有條件的從優核價及保障必要藥品等措施，也讓廠商更有向上發展提升的動力。

陳誼芬指出，一年多來，看到衛福部、健保署不斷與醫藥界密集溝通修法，關心的都是在藥品相關法規接軌國際提升品質的同時、供應鏈韌性的問題，「這讓我們對新政府建立永續台灣、健康台灣的政策感到信心」。

產業界呼籲，本土製造的學名藥，應高於進口學名藥的核價；陳誼芬指出，兩者數量差異不大，整體而言，希望新法先上路一段時間 ，運作一段時間後如有不足，再提出建議，逐步達到共識，「除肯定賴清德總統的健康台灣願景，也支持行政團隊目前提出讓台灣可以更好的相關辦法，希望能盡快執行，照顧更多國人」。