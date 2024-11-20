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許皓鋐同框黑嘉嘉登文總匠人魂 回顧棋士之路

中央社／ 台北20日電
棋士黑嘉嘉。記者林士傑／攝影
棋士黑嘉嘉。記者林士傑／攝影

棋士許皓鋐去年奪下杭州亞運圍棋金牌，掀起台灣圍棋熱潮。文總第53集「匠人魂」系列影片「最好一著」今天上線，以許皓鋐及棋士黑嘉嘉為主角，描述2人如何步步為台灣圍棋開拓新局。

中華文化總會透過新聞稿表示，黑嘉嘉與許皓鋐是台灣圍棋界的2名指標人物，選擇的圍棋道路有所不同，但都致力於提升台灣圍棋整體環境，讓世界認可台灣能力。

像是許皓鋐4歲開始學圍棋，11歲升為職業棋士，2022年在9場國內大賽中囊括8座冠軍，並以行動回饋台灣圍棋界，捐出新台幣80萬元獎金贊助新人王賽，為新銳棋手提供競技舞台。2023杭州亞運更為台灣摘下國際賽首面圍棋金牌。

許皓鋐於影片中提及：「在世界大賽中，台灣往往僅有一個名額。」他認為，如果能在國際賽事有更穩定的成績，讓他國認可台灣棋士的實力，就有機會取得更多名額，而他至今也持續征戰各大圍棋賽事，持續為提升台灣圍棋環境奮鬥。

黑嘉嘉自幼受日本漫畫「棋靈王」影響，14歲便成為職業棋士，曾蟬聯台灣女子圍棋最強戰冠軍、2次世界圍棋女子賽亞軍，也曾擔任世界圍棋形象大使。20歲後，開始嘗試錄製圍棋節目、出演影視作品等過去不曾經歷過的事物。

黑嘉嘉認為，看到的世界有多大，棋盤就有多大。像是2018年世界女子賽，她發覺自己突破了以往的下法，那些跨界冒險，不但吸引更多人認識圍棋文化，也擴充她在棋盤上的表現。

2016年，人工智慧圍棋軟體AlphaGO橫空出世，擊敗世界第一的南韓棋士李世乭，震驚圍棋界，此後，AI卓越的計算與分析勝率能力，成為職業棋士的重要工具。黑嘉嘉與團隊合作開發「黑嘉嘉圍棋」線上學習平台，結合AI對弈與覆盤功能，從幼兒到成人，皆可按照自身棋力學習圍棋。

許皓鋐則強調，向AI學習不等於盲從，棋手仍須思考AI落子的原因與目的，也可以觀察AI對於棋形的判斷。

「匠人魂」第53集影片「最好一著」即日起可於文化總會Facebook、Instagram、YouTube觀賞。

圍棋 影片 黑嘉嘉

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