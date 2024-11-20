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別輕忽熱量炸彈！鍋貼水餃這口味最肥 營養師再揪1地雷：別加醬油

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師高敏敏分享鍋貼及水餃熱量圖鑑，「別看水餃、鍋貼小小的而輕忽它」。示意圖／ingimage
營養師高敏敏分享鍋貼及水餃熱量圖鑑，「別看水餃、鍋貼小小的而輕忽它」。示意圖／ingimage

水餃和鍋貼是不少外食族的最愛，不僅食用方便還可以控制份量。營養師高敏敏分享鍋貼及水餃熱量圖鑑，「別看水餃、鍋貼小小的而輕忽它」，另外，她也提醒要注意鈉含量，享用原味的最美味又健康。

營養師高敏敏在臉書粉專分享餃子館「鍋貼及水餃熱量圖鑑」：

【水餃】

韭菜水餃 66.4 kcal

招牌水餃 64 kcal

泡菜水餃 60.3 kcal

玉米水餃 59 kcal

鮮蝦水餃 56.5 kcal

咖哩雞肉水餃 54.3 kcal

蔬食水餃52.9 kcal

【鍋貼】

韭菜鍋貼 67 kcal

招牌鍋貼 61.8 kcal

泡菜鍋貼 61.3 kcal

咖哩雞肉鍋貼 58.2 kcal

玉米鍋貼 52.9 kcal

蔬食鍋貼 52.9 kcal

(以上熱量為每一顆平均值約30g之熱量估值）

【其他】

紅油抄手(450g) 814.5 kcal

和風抄手(450g) 945 kcal

酸辣湯餃(8顆) 592 kcal

【湯品/飲料】

酸辣湯 155 kcal

玉米濃湯 192 kcal

豆漿(340ml)/無糖 139.4 kcal

豆漿(340ml)/有糖 193.8 kcal

黑豆漿(340ml) 176.8 kcal

不論水餃或鍋貼，韭菜都是熱量最高的口味。高敏敏表示，不要看水餃、鍋貼小小的而輕忽它，為了增加口感，內餡通常使用大量的肥肉「才能做出爆汁juicy的口感」，一顆一口不小心就會爆卡。她建議，女生一餐吃8顆、男生10顆為限，可以選擇低熱量的口味並搭配蔬菜清湯，避免有勾芡的酸辣湯及濃湯，或來一杯無糖茶和豆漿也不錯。

高敏敏也提醒，要注意鈉含量，衛服部建議成人每天攝取的鈉含量應小於2400mg，大約等於6g的鹽巴，有高血壓的人更要減少到1200mg，如果吃鍋貼水餃還沾一碟醬油，鈉含量會「直接超過一天可攝取量的一半」，建議享用原味的最美味又健康。

外食族 水餃 營養師

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