50歲以上男「近6成攝護腺肥大」 醫建議戒1有害習慣

衛福部統計，攝護腺癌連續5年在十大癌症發生率中排行第4名，也有健檢機構指出，50歲以上男性近60%有攝護腺肥大問題。開業泌尿科醫師施冠偉表示，多數攝護腺疾病早期並無症狀，等到病情加重就可能演變成攝護腺癌，影響因素包括年紀、家族病史（遺傳）、賀爾蒙、種族，可從平時的飲食與習慣預防，其中戒菸是上策。

據衛福部統計資料顯示，攝護腺癌連續5年在十大癌症發生率排行第4名，近年新增病例數超過6000例，其實攝護腺問題不僅限於癌症，50歲以上男性約50%有良性攝護腺增生，俗稱攝護腺肥大的問題，比例隨年齡增長而提升。

研究顯示，攝護腺增生及攝護腺癌的風險與年齡呈正相關，據《美國泌尿科學會》指出，50歲以上的男性中，每2人就有一人出現攝護腺增生。台灣美兆健康管理機構分析近5年數據，50歲以上男性受檢者近60%有攝護腺肥大問題，也就是約10人就有6人有攝護腺增生，顯示實際檢測發現問題的比例更高。

家族病史也是一個關鍵風險因素，據《哈佛醫學期刊》的研究，若父親或兄弟有攝護腺癌，個人罹癌風險將增加一至2倍，若有近親罹患攝護腺癌，發病率約為常人的兩倍，此外壓力大的職場環境、久坐生活方式、不均衡的飲食結構，都成為攝護腺問題的催化劑。

施冠偉提到，攝護腺是男性泌尿系統的重要器官，位於骨盆腔的最底部，負責分泌部分精液，並有助於生殖健康，一旦攝護腺開始增大，會壓迫膀胱與尿道，導致排尿困難、頻尿等不適症狀，實際上攝護腺疾病早期多數情況下無症狀，即便是良性攝護腺增生，也可能長時間未被發現。

施冠偉建議，除了攝取花椰菜、高麗菜、甘藍等十字花科蔬菜，及南瓜籽等堅果種子類，還有蕃茄、胡蘿蔔，煮熟後能釋放更多脂溶性的茄紅素，再加入適量油脂，可提高人體吸收率，還有適量服用牡蠣、生蠔等含鋅海鮮，少吃的高油脂食物，牛肉、羊肉、豬肉中的紅肉，都有助於攝護腺健康。

施冠偉說，黑種人、白種人罹患攝護腺癌比例較黃種人低，但因為後來亞洲人的飲食趨向歐美化，常吃精緻食物，就會增加罹患攝護腺癌機率，若肥胖則易導致賀爾蒙紊亂，因此可多運動維持標準體重，而安全性行為、多喝水不憋尿、盡量保持心情放鬆等習慣，也都是幫助預防攝護腺發炎的行為，而若長期攝護腺發炎，就是攝護腺肥大、癌化的危險因子。

施冠偉表示，台灣男性對於這類問題缺乏足夠的關注，許多病患等到出現明顯症狀才就診，病情往往已進入較為嚴重的階段，甚至可能演變成更危險的攝護腺癌，正是為何定期檢測顯得格外重要。他也提醒，抽菸與許多癌症發生都有相關性，也會影響腎臟、膀胱、攝護腺等泌尿系統功能，因此戒菸才是上策。

攝護腺疾病的治療選擇會根據病情的輕重程度進行個人化調整，其中針對攝護腺肥大，施冠偉提到，輕度患者可透過藥物來放鬆尿道平滑肌和減少攝護腺體積以緩解症狀；若增生較為嚴重，則可採取微創手術治療，恢復期短且效果顯著；若癌變，也會根據受檢者的年紀與狀況及癌症分期，可考慮選擇性觀察、放射治療、根治性手術、化療等，都有相當程度的治癒率。

攝護腺疾病的關鍵在於早期診斷，越早發現病灶，治療效果越好。施冠偉建議，50歲以上男性定期檢查，若有家族病史的男性，可將定期檢查的時間提早到40至45歲。