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地勤引發地安、班機延誤事件增 立委籲桃勤公司改善

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
立法院交通委員會上午邀請交通部長陳世凱（左）等人就「如何強化遭遇顯著危害天氣現象飛航安全與人力配置暨如何落實地面勤務之安全規範」進行專題報告並備詢。記者曾吉松／攝影
立法院交通委員會上午邀請交通部長陳世凱（左）等人就「如何強化遭遇顯著危害天氣現象飛航安全與人力配置暨如何落實地面勤務之安全規範」進行專題報告並備詢。記者曾吉松／攝影

地勤作業引發的地安事件層出不窮，今年截至10月就有9件，平均幾乎每月都有1件。立委今於立法院質詢表示，雖然人無法勝天，地勤安全的部分希望可以改善，此外，去年地勤作業影響班機延誤也較疫情前2019年增加10.8%；今年凱米颱風也導致5航班行李延誤逾100分鐘，希望一併改善。

立委魯明哲今質詢表示，根據去年審計部決算報告，桃園機場去年航班準點率75.71%，低於鄰近的成田機場78.98%、樟宜機場78.47%、香港機場76%，以全年10萬架次來計算，相差1%大概就有1千架次，努力空間還很大。進一步分析延誤因素，包括前4大因素為來機晚到、飛航管制、班機調度、地勤作業。

魯明哲表示，來機晚到、飛航管制可能受限其他機場影響，但地勤作業影響延誤也較疫情前2019年增加10.8%。對此，交通部長陳世凱指出，航班延誤影響的人數相當多，還是要再進步。民航局長何淑萍也說，都還有進步空間。

桃勤公司總經理蕭國智表示，桃勤都是根據航空公司提供到離時間配合作業，若在飛航管制情況下，對航班正確到離時間沒有明確訊息，會將人員留在機邊等候，就會造成人員調度困難。

魯明哲再說，地勤安全很重要，2019年1至10月地安事件有7件，今年同期也有9件，雖然數字差不多，但人為的部分希望避免，人無法勝天，地勤的部分希望可以改善。

另外，魯明哲也指出，今年凱米颱風造成行李延誤，有5航班延誤逾100分鐘，最長更延誤162分鐘。目前桃勤公司的危機處理機制只有調整人員出勤時間；而長勤公司有調整出勤時間、協調休假人員、請派遣公司協調出勤、協調飛現場作業單位人員支援等，是否有可以學習的地方。

陳世凱表示，長勤公司做得到，桃勤也應該要做得到，無法決定天災何時來，桃勤應該學習更有效率。蕭國智則說，桃勤公司與外面派遣公司沒有合約，無法請派遣公司臨時調動。

針對安全問題，蕭國智也說，近期已開會，多次強調安全至上，要求員工不管任何原因，一定要按照安全SOP執行，也有做一些安全管理系統、蒐集各種風險作為案例宣導。

面對立委質詢，桃勤公司總經理蕭國智表示，桃勤都是根據航空公司提供到離時間配合作業，若在飛航管制情況下，對航班正確到離時間沒有明確訊息，會將人員留在機邊等候，就會造成人員調度困難。記者周湘芸/攝影
面對立委質詢，桃勤公司總經理蕭國智表示，桃勤都是根據航空公司提供到離時間配合作業，若在飛航管制情況下，對航班正確到離時間沒有明確訊息，會將人員留在機邊等候，就會造成人員調度困難。記者周湘芸/攝影

地勤 桃園機場 航班

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