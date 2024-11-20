地勤引發地安、班機延誤事件增 立委籲桃勤公司改善

地勤作業引發的地安事件層出不窮，今年截至10月就有9件，平均幾乎每月都有1件。立委今於立法院質詢表示，雖然人無法勝天，地勤安全的部分希望可以改善，此外，去年地勤作業影響班機延誤也較疫情前2019年增加10.8%；今年凱米颱風也導致5航班行李延誤逾100分鐘，希望一併改善。

立委魯明哲今質詢表示，根據去年審計部決算報告，桃園機場去年航班準點率75.71%，低於鄰近的成田機場78.98%、樟宜機場78.47%、香港機場76%，以全年10萬架次來計算，相差1%大概就有1千架次，努力空間還很大。進一步分析延誤因素，包括前4大因素為來機晚到、飛航管制、班機調度、地勤作業。

魯明哲表示，來機晚到、飛航管制可能受限其他機場影響，但地勤作業影響延誤也較疫情前2019年增加10.8%。對此，交通部長陳世凱指出，航班延誤影響的人數相當多，還是要再進步。民航局長何淑萍也說，都還有進步空間。

桃勤公司總經理蕭國智表示，桃勤都是根據航空公司提供到離時間配合作業，若在飛航管制情況下，對航班正確到離時間沒有明確訊息，會將人員留在機邊等候，就會造成人員調度困難。

魯明哲再說，地勤安全很重要，2019年1至10月地安事件有7件，今年同期也有9件，雖然數字差不多，但人為的部分希望避免，人無法勝天，地勤的部分希望可以改善。

另外，魯明哲也指出，今年凱米颱風造成行李延誤，有5航班延誤逾100分鐘，最長更延誤162分鐘。目前桃勤公司的危機處理機制只有調整人員出勤時間；而長勤公司有調整出勤時間、協調休假人員、請派遣公司協調出勤、協調飛現場作業單位人員支援等，是否有可以學習的地方。

陳世凱表示，長勤公司做得到，桃勤也應該要做得到，無法決定天災何時來，桃勤應該學習更有效率。蕭國智則說，桃勤公司與外面派遣公司沒有合約，無法請派遣公司臨時調動。