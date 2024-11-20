尹馨血壓飆200 以為低血鉀狂吃香蕉 台大手術一周痊癒

46歲金鐘影后尹馨受原發性高醛固酮症所苦，在社區公用血壓計測量時，發現收縮壓高達200mmHg，比其他高齡住戶更高，歷經就醫服藥，卻一直找不出病因。她表示，受疾病影響，情緒低落，表演時都提心吊膽，擔心中風昏倒，後經台大醫院團隊確診，以內視鏡手術切除腎上腺病灶，一周內痊癒。

尹馨表示，發現高血壓後，在他院檢查發現合併低血鉀，但醫師僅建議她多吃香蕉等食物，補充血鉀，自己一度狂吃香蕉、芹菜汁，但症狀沒有明顯改善，時常全身無力，工作一下就疲憊不堪，加上內分泌異常，讓自己不斷感到恐慌、憂鬱、挫折，卻很難分辨是生活或疾病影響，「後來才發現，是腎上腺素上的一顆小瘤，讓我的身體天翻地覆受到影響，這種病不會痛，但卻會慢慢折磨你。」

台大醫院醛固酮中心主任吳允升表示，原發性高醛固酮症占所有難治型高血壓12%，經推估全台約有30至50位病人，每年新發個案數約500人，平均發病年齡55歲；患者因腎上腺良性腫瘤，導致荷爾蒙分泌過多，患者舒張壓大於90mmHg，血鉀低於3.7mEq/l，臨床症狀除檢驗數值呈現高血壓、低血鉀外，病人也會時常感到疲倦，並出現異常情緒波動，包括焦慮、恐慌、暴怒等表現。

台大醫院醛固酮中心副主任林彥宏說，根據國內高血壓治療指引，高醛固酮症高風險群包括：嚴重高血壓且同時服用3種以上藥物者，40歲以下年輕卻罹患高血壓者，低血鉀或用藥後低血鉀病人，腎上腺瘤病人，家族具低血鉀或高醛固酮症病史者。國際高血壓相關學會強調，初次罹患高血壓者都應篩檢，確認是否罹患高醛固酮症。

吳允升表示，高醛固酮症已被發現多年，過去治療方式必須動大傷口手術，從心窩開到肚臍，台大醫院15年前導入迷你內視鏡手術，只要在患者身上開幾個小洞，即可切除病人腎上腺，「傷口比機器人手術更漂亮」，經臨床統計，切除單邊腎上腺的患者，復發率低且另側腎上腺可發揮功能，不會影響病人生活；至於無法開刀治療的病人，也有酒精注射治療方法，細針深入腎上腺瘤處，注入酒精讓腫瘤消融，達到控制病人血壓的治療目標。