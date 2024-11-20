華航褲裝像魯夫、荷官 立委問董座：會不會穿出門？

中華航空褲裝制服日前曝光，以原先灰、藍、紅拼接設計，卻引發內部員工負評。有立委今於立法院質詢先是問華航董事長謝世謙會不會將這樣的制服穿出門？並表示，將褲裝設計放到網路上「以圖搜圖」會出現動畫人物「魯夫」或賭場荷官，認為設計應改進。對此，謝世謙則說，華航制服設計已經用了10幾年，會在下次要換時再修正。

立委黃健豪今於立法院交通委員會質詢表示，過去華航的制服由金馬獎美術服裝大獎設計師張叔平設計，華航女性空服員褲裝日前曝光，卻在華航內部群組中有些聲音，詢問新的褲裝也是由張叔平設計嗎？華航董事長自己會不會穿這樣出門？

黃健豪也說，如果將新褲裝放到網路上以圖搜圖，會出現卡通人物「魯夫」，或是賭場荷官，很多空服員說寧願不穿，甚至穿男裝，華航代表台灣的國家門面，建議選用色彩跟公司形象要一致，設計上面要可以更進步一點。

謝世謙表示，這次新褲裝是華航自己設計，組員確實有一些反應，都會做改善，也會給組員選擇的自由。新增褲裝是因應監察院國家人權委員會要求，由於制服設計已經用10幾年，下次要換裝時會再修正。