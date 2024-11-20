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政府將推長照3.0 跨黨立委為待遇請命

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
居盟與跨黨派立委20日提交《長照3.0建言書》，供賴政府將推出的「長照3.0」作為政策參考。（呂翔禾／台灣醒報）
居盟與跨黨派立委20日提交《長照3.0建言書》，供賴政府將推出的「長照3.0」作為政策參考。（呂翔禾／台灣醒報）

長照人力不足，應提升照服員薪水、建立分級與簡化評鑑制度，減緩長照負擔！」台灣居家服務策略聯盟20日推出《長照3.0建言書》，呼籲政府要精進長照品質管理、厚植人力資源等面向，獲得藍綠白跨黨派立委支持。藍委廖偉翔說，照顧品質愈好應同等獲得更高報酬，盼儘速推動「論質計酬」，增加投入長照產業誘因。

提升照護員薪水與職涯

總統賴清德將推動「長照3.0」政策，台灣居家服務策略聯盟（下稱居盟）20日推出《長照3.0居家照顧服務政策建言書》，呼籲政府在長照上要遵循精進品質管理、厚植人力資源、改革給支付制度與發展專業評鑑等「四大策略」，並獲得民進黨立委劉建國、蘇巧慧、邱議瑩，民眾黨立委陳昭姿與國民黨立委廖偉翔、陳菁徽與王育敏等人的支持。

居盟理事長涂心寧表示，居家照顧人力的成長率從2020年的近8成，到2024年僅剩1.6%，對需要長照人數卻逐漸增加，今年已經超過94萬人，呼籲衛福部要儘速增加人力。

陳昭姿則建議政府要統一居家服務指標，讓居服員進行照顧時有明確依循方向，還要提升照護人員薪水與職涯發展機會、考慮簡化資格認證。

應論質計酬

廖偉翔指出，台灣目前有5萬位居服員，但薪資待遇偏低、職涯發展缺乏其他資員支持，盼政府提升居服員專業形象與薪水，讓更多年輕人可以加入。他也提到，居盟在建議書提出的「個別化靈活組合照顧」與衛福部次長呂建德近日提出的「論質計酬」中都說，若照顧愈好、薪水也能愈高，還有建立分級制度，讓相關從業者的專業能力獲得尊重。

「長照人員的升遷管道太扁平化！」民進黨立委蘇巧慧指出，長者不是進入醫院就是在家照護，隨著台灣社會進入超高齡化與少子化，居服員對於家庭的支持作用愈來愈大，但照顧人非常辛苦，且目前長照有很多資格，考入卻變成相同職業，她會從待遇與升遷方面提案修法，盼改善居服員待遇。

建立第三方專業評鑑

隨後立委們與居盟將建言書交給衛福部官員，官員承諾會帶回部會研議。建言書中另建議，政府應儘速調整7年未調整的給支付制度，獎勵優質服務；發展第三方專業評鑑機制，聘任有實務經驗委員，還有建立統一評鑑標準。

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