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天氣轉涼...秋冬痛風發作風險增 醫建議調整飲食及生活習慣

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
秋冬痛風發作風險增，衛福部台南新營醫院家醫科醫師柳鴻祥建議調整飲食及生活習慣。記者謝進盛／翻攝
秋冬痛風發作風險增，衛福部台南新營醫院家醫科醫師柳鴻祥建議調整飲食及生活習慣。記者謝進盛／翻攝

時序漸入冬，隨著溫度降低，痛風患者發作風險增，醫師提醒，除應注意水量攝取，尤其更應減少飲酒並維持運動，降低痛風發生。

衛福部台南新營醫院家醫科醫師柳鴻祥，近日門診就遇到多名20至50歲患者因突發性腳趾或腳關節紅腫熱痛，甚至需輪椅輔助才能至診間看診。柳鴻祥觀察到季節變化可能對痛風發作頻率產生影響，主要與生活方式和身體代謝變化有關。

柳鴻祥說明，痛風是一種由於體內尿酸累積過多而引起的代謝性疾病，通常會在關節部位形成尿酸結晶，導致劇烈疼痛、紅腫和發炎。尿酸的生成受到飲食、體重、藥物使用和體內水分含量影響，在不同季節變化中易受到擾動。

他指出，秋、冬痛風發作原因與影響主要因素如下：

一、天氣轉涼：天氣轉涼時，體溫下降會使血管收縮，血液循環減慢，這可能導致尿酸更容易在關節處沉積，增加痛風發作機率。

二、飲食改變：許多人食用更多高嘌呤的食物，如海鮮、紅肉和酒類，這些都是痛風發作誘因，隨著節日和聚會增加，飲酒量也可能上升，進一步提升痛風風險。

三、水分攝取不足：天氣轉涼時，人們往往會減少飲水量，這可能導致尿酸更難從身體中排出，進一步增加尿酸濃度，促使痛風發作。

四、身體活動減少：隨著天氣變冷，許多人會減少戶外活動，導致代謝減緩，這對尿酸代謝和排出不利，進一步增加痛風風險。

柳鴻祥建議預防痛風發作，可維持良好飲食習慣，減少高嘌呤食物攝入，避免過度飲酒。多攝取富含纖維蔬菜和水果，有助於尿酸代謝。

此外，因天氣轉涼，仍應保持每天充足水分攝取，這有助於尿酸從腎臟排出，減少沉積風險。尤其更要保持適度運動，促進血液循環和新陳代謝，有助於減少痛風發作。

柳鴻祥更提醒，已有痛風病史患者，應定期健康檢查，定期檢查尿酸濃度，遵循醫囑進行藥物調理，防止急性發作。

痛風 風險

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