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服用感冒藥後突頭痛、視力模糊 醫揭這疾病患者暴增3成

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
三總一般眼科主任呂大文說，近日門診收治急性青光眼患者人數，約較春夏暴增3成，每2至3天就會收治一例個案，提醒服用感冒藥後，若出現頭痛、噁心、嘔吐、視力模糊等症狀，應速就醫，示意圖。圖／123RF
三總一般眼科主任呂大文說，近日門診收治急性青光眼患者人數，約較春夏暴增3成，每2至3天就會收治一例個案，提醒服用感冒藥後，若出現頭痛、噁心、嘔吐、視力模糊等症狀，應速就醫，示意圖。圖／123RF

時序進入冬季，由於晝短夜長，夜間眼睛瞳孔常處於放大狀態，近期許多民眾服用感冒藥物，容易誘發急性隅角閉鎖型青光眼。三總一般眼科主任呂大文說，近日門診收治急性青光眼患者人數，較春夏暴增3成，每2至3天就會收治一例，民眾應多留意。

呂大文說，人體眼球內分泌液體，稱為房水，以維持眼球形狀，隅角是排出房水管道，一旦閉鎖將造成房水無法排出，讓眼壓飆高，引發急性青光眼，並常合併有頭痛、頭昏、惡心、嘔吐、視力模糊等症狀；一般來說，正常眼壓為20以下毫米汞柱，但急性隅角閉鎖型青光眼發作時，眼壓可以飆升至60、70毫米汞柱，如果8小時內沒有及時治療，將有失明風險。

呂大文說，秋冬季節原本就是急性隅角閉鎖型青光眼的好發季節，除晝短夜長因素外，感冒患者增加也是原因之一，由於感冒時症狀多為流鼻水、咳嗽等，醫師多開立抗乙醯膽鹼藥物，但此類藥物會抑制副交感神經，造成瞳孔放大、隅角閉鎖，引發急性青光眼。

呂大文說，急性隅角閉鎖型青光眼好發於東方人，最容易好發於四大族群，分別是女性，年齡55歲以上、身高160公分以下，遠視100至300度，這些族群要多留意，目前急性隅角閉鎖型青光眼治療方法，多以雷射及藥物治療，以保持隅角暢通。

呂大文提醒，正在服用感冒藥物的患者，應隨時注意有無出現頭痛、噁心、嘔吐、視力模糊等症狀，一有類似症狀出現，應速就醫，並最好於8小時內就醫，以防喪失視力。

患者 感冒 視力

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