康芮釀10%航班重飛、轉降 民航局當天500多航班全要查

康芮颱風上月來襲，導致許多航班重飛、轉降。星宇航空一架SJX871沖繩飛往台北班機，10月31日在桃園機場降落時，因強風疑有重落地情形，民航局現已要求停飛、駕駛員停止任務派遣，並進行調查。民航局長何淑萍今受訪表示，目前仍在調查中，且這次康芮颱風約有10%班機重飛或轉降，將逐一檢視調查當天500多航班。

星宇航空一架SJX871沖繩飛往台北班機原定10月31日下午3時35分自沖繩那霸機場起飛前往台北，起飛時延誤11分鐘，傍晚約5時35分準備降落桃園機場時，因風雨強勁，降落前機身明顯搖晃，機翼險擦到跑道，隨後又緊急升空。

交通部長陳世凱表示，康芮颱風期間，由於側風非常大，桃園機場有一些航空公司確實有重落地的現象，民航局也馬上啟動調查機制，針對派遣的過程做整體的調查，但目前還正在調查當中。

何淑萍指出，民航局已針對康芮颱風當天約500多個航班逐一檢視，其中包含取消、轉降或重飛的航班，針對是否符合風速等規定檢視，再對中華航空、長榮航空及星宇航空做個別調查報告。由於調查過程要逐一去看紀錄、聽塔台對話紀錄，所以需要一些時間。

她也說，雖然重飛跟轉降才能確保安全，但這次康芮颱風轉降的航班比率偏多，認為航空公司簽派作業應該更保守。由於颱風影響的路徑及陣風的情形都會有所不同，在很難精準預測的情形下，會希望航空公司保守簽派，像是把航班延後或是取消。

何淑萍指出，這次康芮颱風期間，重落地班機就是星宇1班，但重飛或轉降有多達10%（50多班），前2次颱風轉降都只有個位數航班。