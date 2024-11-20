高鐵App增字體放大功能 智慧語音購票支援行動支付

台灣高鐵今天宣布，「T-EX行動購票」App，即日起新增字體大小切換功能外，智慧語音購票服務也新增支援直接透過Apple Pay或Google Pay行動支付完成付款。

台灣高鐵的「T-EX行動購票」App過去無法調整字體大小，讓許多民眾反映不便民，台灣高鐵今天發布新聞稿表示，即日起新增字體大小切換功能，民眾更新「T-EX行動購票」App至6.90以上版本，即可依自身需求將畫面切換為容易閱讀的字體大小

台灣高鐵說，「T-EX行動購票」的智慧語音訂票功能，讓旅客可以直接使用語音或輸入文字提出訂票需求，且更新至6.90以上版本的App，以智慧語音服務完成訂票後，可直接選擇以Apple Pay或Google Pay完成付款。

除此之外，台灣高鐵說，另有一款提供會員服務及乘車資訊查詢的「台灣高鐵App」，可供旅客直接在線上續購定期票及回數票。

台灣高鐵表示，旅客首次購買定期/回數票後即取得實體票卡，後續只要透過「台灣高鐵App」登錄票卡資訊，即可進行線上續購，續購完成、於下次乘車前，只要持卡至車站閘門附近的「搭乘資訊查詢機」進行「靠卡」、將購買的定期/回數票下載至卡片中，即可進站搭車。