雪管處公告即日起全面開放 上山注意台7、台8仍有交管

天兔颱風過後，雪霸國家管理處公告即日起雪霸遊憩區及生態保護區全面開放，但也提醒遊客及山友，部分步道或道路坍方處雖已清除，經過時請多加留意並快速通過；另外，聯外道路台8線梨山往大禹嶺及台7線英士路段仍有施工執行交管，請留意管制訊息。

雪管處指出， 志佳陽步道位於希瑪農莊前道路坍方已清除，4K處有倒木，經過時請多加留意並快速通過；雪山山莊舊址營地往雪山主峰路跡較不明顯，也請多加留意；另雪山西稜230林道2.5K坍方，通過時請小心。

聯外交通部分，台8線83K有外側基樁裸露補強施工作業，僅開放3.5噸以下貨車通行，每日上午6點到晚上6點每2小時放行10分鐘，並於夜間6時後進行封閉；107K路段也因康芮颱風大雨，造成下邊坡路基沖刷，現場機動管制，並於夜間6時後封閉。

台7線90K有機械刷坡作業，預計施工至11月30日止，每日上午9點到下午5點每2小時放行10分鐘 (假日不施工管制)，因近期仍受天氣影響，邊坡不穩定易有落石，放行時間可能延後。102K白天也有邊坡施工交管，每30分鐘放行5分鐘。