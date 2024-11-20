苗栗醫院開設戒酒門診 補助4萬並「解盲 」

飲酒過量成癮不僅危害身體健康，也會造成工作、家庭、人際關係等方面的負面影響，衛福部苗栗醫院今年特別開設戒酒門診，結合生理、心理、社會復健等方面治療，盼協助民眾擺脫酒癮，改善因飲酒引起的困擾。

苗栗醫院精神科臨床心理師蔡佳媃表示，很多人會因失眠、生活壓力大、心情不好、煩惱多而藉酒消愁。事實上，酒精只能暫時麻痺苦痛，無法有效紓壓、療癒傷口及解決問題，甚至引發更多問題。如能及早發現這個「盲點」，並接受專業醫療協助，就有機會遠離「借酒澆愁愁更愁」的困境。

蔡佳媃指出，40歲張姓個案先前每天要喝半瓶高粱紓壓、協助入睡，常因此和家人、朋友起衝突，身體狀況也變差，後來因失眠嚴重至苗栗醫院身心科看診，在醫師建議下參加「問題性飲酒與酒癮者成癮醫療及社會復健轉銜服務模式深耕計畫」，已持續參與計畫半年多，透過服藥、放鬆訓練等方式改善睡眠品質；也逐步減量飲酒 ，自行控制在安全飲酒量，與家人、朋友也不再爭吵，人際關係明顯改善。

苗栗醫院院長徐國芳表示，院方今年針對開辦問題性飲酒、酒癮者開設戒酒門診，依個案酒癮問題評估，透過診斷性會談、生理心理功能檢查，評估酒癮嚴重度，進而擬定個人化酒癮治療，提供支持性心理會談、藥物治療等適當治療處置。個案的管理服務包括追蹤治療，了解生活狀況與需求，適時提供資源連結協助。

院方也會幫助參與者申請酒癮治療費用補助，藥物費用補助達九成，個案僅需自費一成費用，每人每年累計補助金額4萬元，包含門診診察費、生化檢查、心理評估與治療、個管服務等；其中酒癮治療藥物費和藥事服務費額度為2萬元。有需要的民眾可撥打諮詢專線037-261920轉1265精神科，有專人協助安排接受評估及規畫後續治療。