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苗栗醫院開設戒酒門診 補助4萬並「解盲 」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
部苗醫師在門診對酒癮個案進行診斷性會談、評估酒癮嚴重度、提供衛教，並擬定個別化的酒癮治療計畫（示意圖）。圖／衛福部苗栗醫院提供
部苗醫師在門診對酒癮個案進行診斷性會談、評估酒癮嚴重度、提供衛教，並擬定個別化的酒癮治療計畫（示意圖）。圖／衛福部苗栗醫院提供

飲酒過量成癮不僅危害身體健康，也會造成工作、家庭、人際關係等方面的負面影響，衛福部苗栗醫院今年特別開設戒酒門診，結合生理、心理、社會復健等方面治療，盼協助民眾擺脫酒癮，改善因飲酒引起的困擾。

苗栗醫院精神科臨床心理師蔡佳媃表示，很多人會因失眠、生活壓力大、心情不好、煩惱多而藉酒消愁。事實上，酒精只能暫時麻痺苦痛，無法有效紓壓、療癒傷口及解決問題，甚至引發更多問題。如能及早發現這個「盲點」，並接受專業醫療協助，就有機會遠離「借酒澆愁愁更愁」的困境。

蔡佳媃指出，40歲張姓個案先前每天要喝半瓶高粱紓壓、協助入睡，常因此和家人、朋友起衝突，身體狀況也變差，後來因失眠嚴重至苗栗醫院身心科看診，在醫師建議下參加「問題性飲酒與酒癮者成癮醫療及社會復健轉銜服務模式深耕計畫」，已持續參與計畫半年多，透過服藥、放鬆訓練等方式改善睡眠品質；也逐步減量飲酒 ，自行控制在安全飲酒量，與家人、朋友也不再爭吵，人際關係明顯改善。

苗栗醫院院長徐國芳表示，院方今年針對開辦問題性飲酒、酒癮者開設戒酒門診，依個案酒癮問題評估，透過診斷性會談、生理心理功能檢查，評估酒癮嚴重度，進而擬定個人化酒癮治療，提供支持性心理會談、藥物治療等適當治療處置。個案的管理服務包括追蹤治療，了解生活狀況與需求，適時提供資源連結協助。

院方也會幫助參與者申請酒癮治療費用補助，藥物費用補助達九成，個案僅需自費一成費用，每人每年累計補助金額4萬元，包含門診診察費、生化檢查、心理評估與治療、個管服務等；其中酒癮治療藥物費和藥事服務費額度為2萬元。有需要的民眾可撥打諮詢專線037-261920轉1265精神科，有專人協助安排接受評估及規畫後續治療。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

部苗推動問題性飲酒與酒癮者成癮醫療及社會復健轉銜服務模式深耕計畫及戒酒補助方案，幫助民眾擺脫酒癮。圖／衛福部苗栗醫院提供
部苗推動問題性飲酒與酒癮者成癮醫療及社會復健轉銜服務模式深耕計畫及戒酒補助方案，幫助民眾擺脫酒癮。圖／衛福部苗栗醫院提供

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