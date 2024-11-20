快訊

艋舺青山祭登場 星國神秘組織、重量級「象姐」也相挺

駐沙外館也傳霸凌 徐巧芯：高層逼員工墊款、找陪喝酒

專訪／國中就有奧運夢！林郁婷還原奪金喜悅 秀舞技大跳〈APT.〉

聽新聞
0:00 / 0:00

「美好如此」爆好評飆戲也飆淚 即將台中歌劇院登場

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
「美好如此」匯集演員姚坤君、蔡佾玲、許瑩美在台上飆戲也飆淚，11月30日、12月1日即將在國家歌劇院中劇場登場。圖／國家歌劇院提供
「美好如此」匯集演員姚坤君、蔡佾玲、許瑩美在台上飆戲也飆淚，11月30日、12月1日即將在國家歌劇院中劇場登場。圖／國家歌劇院提供

台中國家歌劇院「遇見巨人」系列節目「美好如此」是編劇暨導演王靖惇從母親的觀點出發而寫下的作品，與2020年「如此美好」從父親獨白描述人生旅程，兩部是雙生作，聚焦親情與生命議題探討，11月30日、12月1日即將在國家歌劇院中劇院登場。

編劇暨導演王靖惇在2020年創作「如此美好」，以父親的長篇獨白，述說與寂寞共舞的最後人生旅程。2024年王靖惇再以母親觀點的平行時空，寫下雙生作「美好如此」匯集演員姚坤君、蔡佾玲、許瑩美在台上飆戲也飆淚，重探親情與生命的難解議題。

王靖惇說，母親因病行動不便長達20多年，卻一直讓生命活得精采充實，「我希望觀眾看完後，都可以想起生命中曾經好好被愛的那一刻，當糟糕的時候來臨時，能夠被美好的記憶接住」。

「美好如此」台北場首演後好評不斷，演出中不時傳出啜泣聲，有觀眾看完感嘆「時間太少，只夠我們談愛。不遺餘力告訴觀眾：要好好活下去！」

「美好如此」描述一家民宿發生重複預訂的失誤，又碰上颱風天，導致3名旅客必須在同一個房間共度漫漫長夜；原以為互不相識的3個女人，人生竟有著意想不到的重疊；姚坤君飾演的美好曾經是個醫生，現在得面對自身的疾病；蔡佾玲飾演的語庭離婚後搬回家住，媽媽的離世讓她人生頓失動力；許瑩美飾演的彤彤來自越南，到訪台灣想看看母親曾當看護的地方。

「美好如此的意思，像是每天關關難過關關過，如此就美好。」演員姚坤君說，這齣戲談論的是親情，排戲時一直在灑狗血與不狗血、現實與想像、隱性與顯性中來回，她的角色像是在平行時空跳進跳出的意識體。

蔡佾玲說，這齣戲既私人又感性，講述每個人都不可能逃離的命題，像是劇中角色語庭的療癒救贖之旅；許瑩美說，彤彤是一個傷痕累累的青少女，講話有點不禮貌、態度有點硬，她的成長過程少了母親的陪伴，希望透過這趟旅程尋找原諒的力量。

再見面時妳會認出我嗎？姚坤君、蔡佾玲「美好如此」飆戲也飆淚。圖／國家歌劇院提供
再見面時妳會認出我嗎？姚坤君、蔡佾玲「美好如此」飆戲也飆淚。圖／國家歌劇院提供

人生 母親

延伸閱讀

聯合文學《100歲不掉牙的祕訣》新書發表！牙齒好人不老

懷秋驚吐膝蓋退化！軟骨鈣化狂打止痛針　親吐：恐開刀

R&D 100 Awards／轉爐出鋼製程數位雙生系統

擴大雙方產品陣容！Toyota、Suzuki雙生電動休旅車2025年正式量產

相關新聞

康芮颱風釀航班重飛、轉降 民航局增不良天候簽派考量

康芮颱風上月來襲帶來強勁風雨，造成不少航班難以降落或轉降。交通部長陳世凱、民航局今赴立法院進行專案報告，報告指出，民航局...

華航褲裝像魯夫、荷官 立委問董座：會不會穿出門？

中華航空褲裝制服日前曝光，以原先灰、藍、紅拼接設計，卻引發內部員工負評。有立委今於立法院質詢先是問華航董事長謝世謙會不會...

台灣隊前進東京機票價格高漲商務艙飆6.3萬 華航董座：不會趁火打劫

世界12強棒球賽複賽將於東京開打，台灣隊已啟程前進東京，也讓台灣球迷再度掀起一波棒球熱，但隨著球賽熱度高漲，飛往東京機票...

尹馨血壓飆200 以為低血鉀狂吃香蕉 台大手術一周痊癒

46歲金鐘影后尹馨受原發性高醛固酮症所苦，在社區公用血壓計測量時，發現收縮壓高達200mmHg，比其他高齡住戶更高，歷經...

政府將推長照3.0 跨黨立委為待遇請命

「長照人力不足，應提升照服員薪水、建立分級與簡化評鑑制度，減緩長照負擔！」

影／尹馨血壓飆高200 驚患「原發性高醛固酮症」

演員尹馨於拍攝台劇「孔雀魚」時，發現血壓飆高到180，並且工作若激動一點，甚至飆到200，原本以為是單純高血壓，最後赫然...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。