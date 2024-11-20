「美好如此」爆好評飆戲也飆淚 即將台中歌劇院登場
台中國家歌劇院「遇見巨人」系列節目「美好如此」是編劇暨導演王靖惇從母親的觀點出發而寫下的作品，與2020年「如此美好」從父親獨白描述人生旅程，兩部是雙生作，聚焦親情與生命議題探討，11月30日、12月1日即將在國家歌劇院中劇院登場。
編劇暨導演王靖惇在2020年創作「如此美好」，以父親的長篇獨白，述說與寂寞共舞的最後人生旅程。2024年王靖惇再以母親觀點的平行時空，寫下雙生作「美好如此」匯集演員姚坤君、蔡佾玲、許瑩美在台上飆戲也飆淚，重探親情與生命的難解議題。
王靖惇說，母親因病行動不便長達20多年，卻一直讓生命活得精采充實，「我希望觀眾看完後，都可以想起生命中曾經好好被愛的那一刻，當糟糕的時候來臨時，能夠被美好的記憶接住」。
「美好如此」台北場首演後好評不斷，演出中不時傳出啜泣聲，有觀眾看完感嘆「時間太少，只夠我們談愛。不遺餘力告訴觀眾：要好好活下去！」
「美好如此」描述一家民宿發生重複預訂的失誤，又碰上颱風天，導致3名旅客必須在同一個房間共度漫漫長夜；原以為互不相識的3個女人，人生竟有著意想不到的重疊；姚坤君飾演的美好曾經是個醫生，現在得面對自身的疾病；蔡佾玲飾演的語庭離婚後搬回家住，媽媽的離世讓她人生頓失動力；許瑩美飾演的彤彤來自越南，到訪台灣想看看母親曾當看護的地方。
「美好如此的意思，像是每天關關難過關關過，如此就美好。」演員姚坤君說，這齣戲談論的是親情，排戲時一直在灑狗血與不狗血、現實與想像、隱性與顯性中來回，她的角色像是在平行時空跳進跳出的意識體。
蔡佾玲說，這齣戲既私人又感性，講述每個人都不可能逃離的命題，像是劇中角色語庭的療癒救贖之旅；許瑩美說，彤彤是一個傷痕累累的青少女，講話有點不禮貌、態度有點硬，她的成長過程少了母親的陪伴，希望透過這趟旅程尋找原諒的力量。
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