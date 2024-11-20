台灣隊前進東京機票價格高漲商務艙飆6.3萬 華航董座：不會趁火打劫

世界12強棒球賽複賽將於東京開打，台灣隊已啟程前進東京，也讓台灣球迷再度掀起一波棒球熱，但隨著球賽熱度高漲，飛往東京機票價格也水漲船高，桃園飛東京的商務艙票價更飆到6.3萬元，讓民眾大喊吃不消。對此，中華航空董事長謝世謙今表示，不會趁火打劫，請大家放心。

立委徐富揆今於立法院質詢表示，這次世界12強棒球賽掀起國人支持棒球熱潮，但也連帶導致飛往東京機票價格水漲船高，不少年輕人抱怨吃不消。由於這次協調過程時間很短，應該要有SOP處理機制、超前部屬準備。

交通部長陳世凱表示，這次民航局跟華航都很幫忙，其他航空公司也都有在協調，交通部的立場也不能強制業者加大機型或增加班機，因為也牽涉當地機場安排，未來會提高警覺，有需要就馬上啟動因應機制。

謝世謙也說，旅客這次飛往東京來回票多是一次買完，因此不會有回不來的問題，華航也不會趁火打劫，請大家放心。

此外，這次台灣隊前進東京複賽原僅分配到12個商務艙座位，並優先安排給教練團，最年輕的7名球員更只能搭「經濟艙」。中職會長蔡其昌昨則宣布，已替台灣隊搞定返台班機，所有教練及球員都能搭商務艙及白金豪經，讓網友讚爆。

立委李昆澤今也在立法院質詢提到，台灣棒球隊前進東京讓國人都很振奮，但回程部分原先無法讓每個人都安排在商務艙，感謝蔡其昌跟交通部協助，以波音777執飛，另也詢問除了球員外，家屬是否也包含在內？

陳世凱表示，這次華航很幫忙，將商務艙擴增至28席，包括家屬、隨隊員工、記者都會安排在同一班飛機返台。