醫：常吃抗生素 恐產生抗藥性
「若覺得生病就吃抗生素，愈吃可能效果愈差，需遵守醫囑！」醫師張峰義19日於記者會提醒，隨意服用抗生素恐導致抗藥性增加，讓死亡率提升。醫師王復德說，近年來加護病房出現的主要細菌抗藥率、致死率與住院天數都在增加；醫師邱政洵也提醒，若要服用抗生素，需要有醫囑，千萬不要自己隨便亂吃。
抗生素並非萬靈丹
台灣感染症醫學會理事長張峰義表示，細菌對抗生素產生抗藥性是自然演化現象，但若使用太多抗生素，就更容易有抗藥性的細菌。他指出，若大量使用、不該使用時使用，還有服藥時間間隔不當、劑量不足與重複用藥等狀況，體內就容易出現有抗藥性的細菌，抗生素將難以消滅這些細菌。
「抗生素並非萬靈丹，不能治療所有感染！」張峰義表示，抗生素主要是針對細菌，並非所有發炎都可使用抗生素，還有病友認為病情稍為好轉就能停用，但這也有機會讓細菌產生抗藥性，務必要遵守醫囑服藥。台灣感染管制學會理事長王復德則說，過去都是宣導成人，如今希望透過衛教手冊在國中開始從小宣導。
住院天數、致死率增加
王復德說，以耐碳青黴烯類鮑氏不動桿菌為例，在台灣的各級醫院出現抗藥性的機率高達7成，還有屎腸球菌、肺炎克雷白氏菌等加護病房常見的細菌感染，抗藥性都在提升，比起沒有抗藥性的細菌，致死機率增加66%、住院天數增加7.5天，且近20年來，70歲以上老人因抗藥性細菌死亡人數增加80%。
台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵因此提醒，服用抗生素有「四不一要」與「診間三問」，包括：不主動要求抗生素、不隨便自己買抗生素吃、不吃他人抗生素、不要隨便停藥與「要」遵守醫囑用藥；三問則包括：相關病症是否需要抗生素？服用時需要注意什麼？還有應該吃多久？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言