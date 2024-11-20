快訊

艋舺青山祭登場 星國神秘組織、重量級「象姐」也相挺

駐沙外館也傳霸凌 徐巧芯：高層逼員工墊款、找陪喝酒

專訪／國中就有奧運夢！林郁婷還原奪金喜悅 秀舞技大跳〈APT.〉

醫：常吃抗生素 恐產生抗藥性

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
多個醫事團體19日提醒民眾不要亂吃抗生素，需要遵照醫囑。未來也將推出衛教手冊進行宣導。（呂翔禾／台灣醒報）
多個醫事團體19日提醒民眾不要亂吃抗生素，需要遵照醫囑。未來也將推出衛教手冊進行宣導。（呂翔禾／台灣醒報）

「若覺得生病就吃抗生素，愈吃可能效果愈差，需遵守醫囑！」醫師張峰義19日於記者會提醒，隨意服用抗生素恐導致抗藥性增加，讓死亡率提升。醫師王復德說，近年來加護病房出現的主要細菌抗藥率、致死率與住院天數都在增加；醫師邱政洵也提醒，若要服用抗生素，需要有醫囑，千萬不要自己隨便亂吃。

抗生素並非萬靈丹

台灣感染症醫學會理事長張峰義表示，細菌對抗生素產生抗藥性是自然演化現象，但若使用太多抗生素，就更容易有抗藥性的細菌。他指出，若大量使用、不該使用時使用，還有服藥時間間隔不當、劑量不足與重複用藥等狀況，體內就容易出現有抗藥性的細菌，抗生素將難以消滅這些細菌。

「抗生素並非萬靈丹，不能治療所有感染！」張峰義表示，抗生素主要是針對細菌，並非所有發炎都可使用抗生素，還有病友認為病情稍為好轉就能停用，但這也有機會讓細菌產生抗藥性，務必要遵守醫囑服藥。台灣感染管制學會理事長王復德則說，過去都是宣導成人，如今希望透過衛教手冊在國中開始從小宣導。

住院天數、致死率增加

王復德說，以耐碳青黴烯類鮑氏不動桿菌為例，在台灣的各級醫院出現抗藥性的機率高達7成，還有屎腸球菌、肺炎克雷白氏菌等加護病房常見的細菌感染，抗藥性都在提升，比起沒有抗藥性的細菌，致死機率增加66%、住院天數增加7.5天，且近20年來，70歲以上老人因抗藥性細菌死亡人數增加80%。

台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵因此提醒，服用抗生素有「四不一要」與「診間三問」，包括：不主動要求抗生素、不隨便自己買抗生素吃、不吃他人抗生素、不要隨便停藥與「要」遵守醫囑用藥；三問則包括：相關病症是否需要抗生素？服用時需要注意什麼？還有應該吃多久？

【更多精采內容，詳見

抗生素 死亡率 醫師

延伸閱讀

調查指受訪2成誤解抗生素治病毒 醫籲依醫囑使用

染黴漿菌病例增？ 台大醫：成人易遭反向感染、明年才降溫

人類10年後壽命少1.8年 別小看抗生素抗藥性威脅

感冒藥能不能不吃完？ 耳鼻喉醫：「抗生素」一定要吃完

相關新聞

康芮颱風釀航班重飛、轉降 民航局增不良天候簽派考量

康芮颱風上月來襲帶來強勁風雨，造成不少航班難以降落或轉降。交通部長陳世凱、民航局今赴立法院進行專案報告，報告指出，民航局...

華航褲裝像魯夫、荷官 立委問董座：會不會穿出門？

中華航空褲裝制服日前曝光，以原先灰、藍、紅拼接設計，卻引發內部員工負評。有立委今於立法院質詢先是問華航董事長謝世謙會不會...

台灣隊前進東京機票價格高漲商務艙飆6.3萬 華航董座：不會趁火打劫

世界12強棒球賽複賽將於東京開打，台灣隊已啟程前進東京，也讓台灣球迷再度掀起一波棒球熱，但隨著球賽熱度高漲，飛往東京機票...

尹馨血壓飆200 以為低血鉀狂吃香蕉 台大手術一周痊癒

46歲金鐘影后尹馨受原發性高醛固酮症所苦，在社區公用血壓計測量時，發現收縮壓高達200mmHg，比其他高齡住戶更高，歷經...

政府將推長照3.0 跨黨立委為待遇請命

「長照人力不足，應提升照服員薪水、建立分級與簡化評鑑制度，減緩長照負擔！」

影／尹馨血壓飆高200 驚患「原發性高醛固酮症」

演員尹馨於拍攝台劇「孔雀魚」時，發現血壓飆高到180，並且工作若激動一點，甚至飆到200，原本以為是單純高血壓，最後赫然...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。