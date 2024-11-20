醫：常吃抗生素 恐產生抗藥性

「若覺得生病就吃抗生素，愈吃可能效果愈差，需遵守醫囑！」醫師張峰義19日於記者會提醒，隨意服用抗生素恐導致抗藥性增加，讓死亡率提升。醫師王復德說，近年來加護病房出現的主要細菌抗藥率、致死率與住院天數都在增加；醫師邱政洵也提醒，若要服用抗生素，需要有醫囑，千萬不要自己隨便亂吃。

抗生素並非萬靈丹

台灣感染症醫學會理事長張峰義表示，細菌對抗生素產生抗藥性是自然演化現象，但若使用太多抗生素，就更容易有抗藥性的細菌。他指出，若大量使用、不該使用時使用，還有服藥時間間隔不當、劑量不足與重複用藥等狀況，體內就容易出現有抗藥性的細菌，抗生素將難以消滅這些細菌。

「抗生素並非萬靈丹，不能治療所有感染！」張峰義表示，抗生素主要是針對細菌，並非所有發炎都可使用抗生素，還有病友認為病情稍為好轉就能停用，但這也有機會讓細菌產生抗藥性，務必要遵守醫囑服藥。台灣感染管制學會理事長王復德則說，過去都是宣導成人，如今希望透過衛教手冊在國中開始從小宣導。

住院天數、致死率增加

王復德說，以耐碳青黴烯類鮑氏不動桿菌為例，在台灣的各級醫院出現抗藥性的機率高達7成，還有屎腸球菌、肺炎克雷白氏菌等加護病房常見的細菌感染，抗藥性都在提升，比起沒有抗藥性的細菌，致死機率增加66%、住院天數增加7.5天，且近20年來，70歲以上老人因抗藥性細菌死亡人數增加80%。

台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵因此提醒，服用抗生素有「四不一要」與「診間三問」，包括：不主動要求抗生素、不隨便自己買抗生素吃、不吃他人抗生素、不要隨便停藥與「要」遵守醫囑用藥；三問則包括：相關病症是否需要抗生素？服用時需要注意什麼？還有應該吃多久？

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