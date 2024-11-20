台灣不僅是行人地獄....視障者嘆：一不小心就直奔天堂

62歲男子簡顯德15年前因黃斑部病變，雙眼視力降到0.02，近乎全盲，他身為家中經濟支柱，來不及悲傷便向盲人重建院報到，學習定向訓練等。他說，失去視力後，對台灣交通亂象格外有感，「台灣不只是行人地獄，更是視障者天堂，上路一不小心就直奔天堂。」

國內每年約有1200人因青光眼、視網膜病變、糖尿病等疾病落入黑暗世界，簡顯德是中途失明卻翻轉人生的勵志人物。他說，15年前在大陸發展事業，某日搭飛機時，發現機場航班資訊看不清楚，意識到「眼睛出問題了」，返台趕緊找眼科醫師，發現是黃斑部病變，視力惡化很快，過一陣子便掉入黑暗深淵，雙眼視力急速降到0.02，幾乎全盲。

簡顯德失明那年47歲，和妻子育有一女，正值事業巔峰，也是家庭經濟支柱。他沒因此被打倒，很快就尋求盲人重建院協助，學習定向訓練等，從人生谷底努力往上爬，不但成為盲人重建院的電腦老師，還學習沖煮咖啡技能，生活多采多姿。

簡顯德說，台灣對視障者的生活扶助、福利不差，最大不友善在交通環境，對「行人地獄」現象特別有感，他舉新莊區盲人重建院周邊環境為例，路口有聲號誌前竟然矗立著消防栓，視障者要靠近按鈕，稍不慎就可能絆倒或撞傷。

「有聲號誌普及性不高，聲音沒統一，讓人混亂。」簡顯德說，不是每個重要路口都有有聲號誌，有聲號誌還有鳥鳴聲、蟋蟀聲等版本，音量不一致，有些聲音太小，易被車陣聲淹沒。

簡顯德說，視障者除了過路口要膽顫心驚，走在人行道上也常遇到路面高低不平等困境，舉步維艱，不少視障者曾走路撞上電箱、遭不平整路面絆倒，這些血淚史幾乎是視障者共同噩夢。

「若主政者真正有魄力，翻轉行人地獄應能十年有成。」簡顯德說，行人地獄問題吵了多年，改善進度依舊牛步，「照這個進度，恐怕再過一百年也無法改善完成。」