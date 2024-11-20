別錯怪！爸媽感冒直指寶寶是傳染源 醫揭2可能：他也是受害者

家人集體生病時，許多家長會認為小孩就是「傳染源」，但真的是這樣嗎？小兒科醫師巫漢盟分享一對爸媽來看診，他們認為寶寶是病原傳染給一家人。對此，醫師分享了兩種可能，表明寶寶非傳染源，並呼籲民眾：「寶寶因別人傳染而生病，已經夠可憐了，請不要再污衊他們是傳播病菌的兇手。」

小兒科醫師巫漢盟在臉書發文，表示一對爸媽帶著八個月大的寶寶來看診，寶寶咳嗽、鼻塞、流鼻水，食慾也不好，在檢查完後，醫師詢問家中是否有人生病，爸爸則表示寶寶應該是翻身不蓋被子著涼了，並且一家人都有一樣症狀，一定是寶寶傳染給家人的。醫師對此表示懷疑，並分享了接下來的對話：

巫漢盟指出2種可能的狀況：

1、爸媽帶他出門時，大家同時被別人傳染了，只因為他抵抗力較弱，先出現症狀；而爸媽的症狀較晚出現而已。

2、爸媽先把病菌傳染給寶寶，寶寶先出現症狀，而爸媽症狀較晚出現。

巫漢盟在最後提醒，感冒不是因為著涼，而是病毒感染所致，寶寶因別人傳染而生病，已經夠可憐了，「請不要再污衊他們是傳播病菌的兇手了」，不然他們會很傷心的。