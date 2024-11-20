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別錯怪！爸媽感冒直指寶寶是傳染源 醫揭2可能：他也是受害者

聯合新聞網／ 綜合報導
巫漢盟分享一對爸媽認為寶寶是傳染源，對此，他分享了兩種可能，洗刷寶寶冤屈。示意圖／ingimage
巫漢盟分享一對爸媽認為寶寶是傳染源，對此，他分享了兩種可能，洗刷寶寶冤屈。示意圖／ingimage

家人集體生病時，許多家長會認為小孩就是「傳染源」，但真的是這樣嗎？小兒科醫師巫漢盟分享一對爸媽來看診，他們認為寶寶是病原傳染給一家人。對此，醫師分享了兩種可能，表明寶寶非傳染源，並呼籲民眾：「寶寶因別人傳染而生病，已經夠可憐了，請不要再污衊他們是傳播病菌的兇手。」

小兒科醫師巫漢盟在臉書發文，表示一對爸媽帶著八個月大的寶寶來看診，寶寶咳嗽、鼻塞、流鼻水，食慾也不好，在檢查完後，醫師詢問家中是否有人生病，爸爸則表示寶寶應該是翻身不蓋被子著涼了，並且一家人都有一樣症狀，一定是寶寶傳染給家人的。醫師對此表示懷疑，並分享了接下來的對話：

我很狐疑地問：「真的嗎？老實說寶包待在家裡要生病很困難，而且感冒不是因為著涼，而是病毒感染所致！他有去托嬰中心或保姆家嗎？還是他有機會出去外面被別人傳染？」

媽媽：「他沒去上學也沒保姆家，平時是我們自己帶。因為他比我們早有症狀，所以我們才說應該是他傳染給我們的…」

我：「我覺得這樣的說法對他不公平，寶寶其實也是被傳染的受害者，他真的不可能是傳染源，因為他無法自己偷溜出門，去到外面被傳染後，然後再回家傳染給你們！」

巫漢盟指出2種可能的狀況：

1、爸媽帶他出門時，大家同時被別人傳染了，只因為他抵抗力較弱，先出現症狀；而爸媽的症狀較晚出現而已。

2、爸媽先把病菌傳染給寶寶，寶寶先出現症狀，而爸媽症狀較晚出現。

巫漢盟在最後提醒，感冒不是因為著涼，而是病毒感染所致，寶寶因別人傳染而生病，已經夠可憐了，「請不要再污衊他們是傳播病菌的兇手了」，不然他們會很傷心的。

傳染病 病毒 醫師

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