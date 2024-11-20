導盲磚常遭車輛占用又斷線成了「整盲磚」 新人行道棄用

導盲磚是視障者通行的重要設施，近年許多地方政府陸續棄用引導型導盲磚，改在路口鋪警示帶，昔日鋪設的導盲磚更加破碎、被占用、維管不當，讓視障者走得膽顫心驚。視障者陳宏嘉說，「設置導盲磚不是錯，破損或不連貫反而危險」。

近年導盲磚存廢引起討論，新北市視障愛心協會理事長蘇延平是全盲，他說，台灣導盲磚最大問題是不普及，常走一走就「斷線」。缺乏系統性，輪椅族也反映影響通行，都是導盲磚逐漸退場原因。

記者和陳宏嘉實地直擊，視障者出門、回家的路過程宛如「障礙賽」。周日中午，陳宏嘉走出北市士林真理堂後，沿著導盲磚走往捷運士林站，搭車回淡水。這是陳宏嘉的日常，但才剛踏穩人行道上導盲磚，不遠處就有單車、機車在導盲磚上，陳宏嘉的白手杖掃到異物，趕緊停下腳步。

陳宏嘉坦言，導盲磚實用性低，很多地點走到一半就斷了，就怕處於陌生環境，一旦遇到障礙物可能進退兩難。

「破碎的導盲磚，也是另一種危險。」陳宏嘉說，引導型導盲磚逐步退場，缺乏維管，破損、塌陷、凸起，猶如危險陷阱，一不小心可能摔得鼻青臉腫。「導盲磚」成了「整盲磚」。

基隆去年部分騎樓開放停機車，導盲磚常被機車占據，視障者叫苦連天。李姓視障者說，基隆市區導盲磚不多，又被機車占據，只要一段被阻擋，就易搞錯方向，舉步維艱。

基隆市信一路中國信託銀行前設有導盲磚，李男說，騎樓停滿機車，導盲磚走到一半被擋住無法繼續往前走；仁五路第一警分局前，導盲磚也常因機車擋道中斷。

基隆市脊髓損傷者協會理事長武清台指出，導盲磚不能中斷，亂象須被正視；交通處說，如有占據會要求警方取締。

基隆工務處說明，導盲磚有助盲人通行，但也影響人行道平整度，為兼顧不同需求，引導型導盲磚線改以地面鋪材提供整齊邊界線，透過顏色、材質、觸感或敲擊聲差異供視障者辨識。