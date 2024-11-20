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腳踝扭傷休息就會好？ 醫：延誤治療變慢性疼痛更慘

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院復健科醫師陳音翰說，有些患者因不了解韌帶損傷的嚴重性，選擇自行休養，反而延誤治療。圖／長安醫院提供
長安醫院復健科醫師陳音翰說，有些患者因不了解韌帶損傷的嚴重性，選擇自行休養，反而延誤治療。圖／長安醫院提供

台中一名女高中生運動時右腳踝嚴重扭傷，痛到需要坐輪椅就醫。經超音波檢查發現，她的前距腓韌帶與跟腓韌帶完全斷裂。為了盡快恢復，決定接受自體血小板增生療法（PRP）。3次療程後，損傷的韌帶逐漸修復，如今已可正常活動，已重新投入她喜愛的排球運動。

長安醫院復健科醫師陳音翰說，患者當天痛到坐著輪椅來掛急診，超音波檢查顯示腳踝韌帶完全斷裂，情況嚴重。腳踝韌帶是運動時最容易受傷的部位，由於韌帶缺乏血管分布，無法透過自然的血液循環自行修復，若未妥善治療，可能導致長期腳踝不穩，甚至反覆扭傷，影響日常活動。

他說，為了讓患者盡快恢復，與家人討論後採用了自體血小板增生療法。將病患自身的血液中富含生長因子的血小板，經過濃縮後注射到受傷部位。因為年輕人的修復能力本來就較好，再加上自體血小板增生療法的加速效果，在接受3次治療後，原本完全斷裂的韌帶逐漸長出新的組織，一個月後就重返日常生活。

陳音翰說，腳踝扭傷若未經適當治療，可能導致慢性疼痛、腫脹及活動受限等問題，並增加關節炎的風險。尤其是前距腓韌帶及跟腓韌帶受損後，會影響腳踝穩定性，增加再次扭傷的風險。

他說，運動扭傷千萬不要拖，最怕的就是「以為休息就會好」，有些患者因不了解韌帶損傷的嚴重性，選擇自行休養，反而延誤治療。建議一旦扭傷，應該及早就醫檢查，以高解析度超音波檢查確認韌帶的受損情況，再決定採用何種治療方式，避免病情惡化。

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