花東國旅補助期限倒數 但人力銀行調查近八成民眾認周末及假期房價高

今年4月3日強震重創花東觀光，交通部觀光署推動花東國旅補助，先前追加5000萬將用罄，為回應地方民情並持續挹注觀光資源，15日再度拍板加碼補助經費3000萬元。1111人力銀行為推動國旅再添助力，號召各地旅宿業者參與，發起「2024最愛飯店及民宿票選活動」。

由於補助活動期限將於11月23日截止，讓不少旅客趕在12月前，努力安排行程，把握機會享受優惠。

根據2024年最新台東觀光旅遊網的統計數字顯示，2024年6月到9月的遊客人次，已經突破600萬，較去年成長約45%。交通部觀光署日前公布 「台灣觀光100亮點」，並整合各縣市觀光資源共同推動「環島月月Party」期待能刺激國旅。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，公部門提高預算協助地方行銷，對於觀光旅宿來說是一大利多，藉由活動帶進人流，確實能快速拉抬業者的住房率。1111人力銀行為推動國旅再添助力，號召各地旅宿業者參與，發起「2024最愛飯店及民宿票選活動」。本次評選依地理特性分為北北基、礁溪宜蘭、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏、花東及外島等八大區域。至12月31日開放飯店及民宿報名，2025年2月3日截止投票，歡迎各縣市風景區內知名飯店及合法民宿踴躍參與。活動相關資訊可至活動官網（ https://hotelno1.1111.com.tw/ ）查詢，期待透過票選活動，能發掘並推廣在地特色旅宿，為台灣觀光產業開創新局。

另外，「網紅票選」活動也同步展開，至12月31日前持續邀請網紅報名，目前已經有超過100件作品參賽，用各自的方式開箱體驗各大飯店及民宿，1111人力銀行也將提供最高1萬元體驗文稿費，活動期間獲得最多票數的網紅，更將獲得高達20萬元的獎金。藉由飯店旅宿與網紅協力推廣，提升國旅能見度，並為國旅市場帶來新活力。

活動期間，參與票選的民眾同樣也有好康，每天中午12點，公開抽出4位幸運者，免費招待住宿。

然而要更要留住消費者的心，業者仍需提供更多的誘因。1111人力銀行最新調查顯示，近八成（79.8%）民眾認為台灣周末及假期房價過高，近六成（59.6%）受訪者直指住宿品質與房價不符。針對旅宿業專項調查更發現，86.2% 民眾認為國內住宿費用偏高，54.1% 則認為淡旺季房價差異過大，對於國旅已留下不好印象。

對此，1111人力銀行發言人曾仲葳指出，旅宿業者應從多方面著手提升競爭力，除了優化軟硬體設備，業者更可透過異業結盟、推出創新方案，強化市場吸引力。