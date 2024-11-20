視障行路難 有聲號誌常兩光…不少因夜間聲音擾民「遭破壞」

台北市有198處、新北市有37處「視覺功能障礙語音號誌」（有聲號誌），視障者過路口時可按，實地體檢，故障率偏高，公部門直言，不少是被蓄意毀損，若靠近住宅區，部分住戶嫌吵因此出手破壞。

視障者過馬路除了聽車流聽，聲音號誌也是重要工具之一。在雙北市，有聲音號誌路口不多，故障率卻不低。記者實地偕視障者陳宏嘉在新北淡水住家附近尋找聲音號誌，第一個路口就發現設備故障，下個有聲號誌疑似交通事故撞壞。陳宏嘉說，有聲號誌故障不意外，常要打1999報修，新北市府今年推「智慧有聲號誌App語音輔助」，希望能提供輔助，但使用率不高。

台中市交通局長葉昭甫說，有聲號誌集中醫院、學校與公園周邊，許多民眾反映號誌發出的滴滴聲，白天人聲鼎沸時還好，夜深人靜時住戶備受干擾，交通局正研議設定時間。

高雄市視障關懷發展協會說，有視障者抱怨有聲號誌過少，已設置的路口，按鈕高低、遠近、左右側不一，沒有統一規範。有視障者反映，許多幹道車流量大、噪音干擾，有聲號誌難聽清楚，建議比照雙北設置「智慧有聲號誌」，視障者透過手機App聽到前方燈號、秒數等語音播報訊息，搭配導盲行穿線線，安全性增高。

有國土署官員坦言，有聲號誌若在住宅區，夜深人靜時容易被嫌聲音刺耳、擾民，常遭破壞，修不勝修。

有聲號誌聲音讓人混亂，是另一個詬病之處。交通部官員說，按設置規則，南北向為布穀聲、東西向為鳥叫聲、行人専用時相為蟋蟀聲，應有定位音提示使用者判定按鈕位置，全國應依循設置。

北市交工處說，因經費有限，難以全市路口普設有聲號誌，設置地點則是洽詢視障團體或市民陳情，選定視障用路人通行需求較高地點。