看不見更貼近患者內心 盲人醫師蘇建銘鼓勵中途失明者接受定向訓練

台北市立聯合醫院松德院區精神科醫師蘇建銘27歲那年車禍失明，差點與行醫無緣，他力爭工作權，如願踏上醫者路。雙眼全盲後，靠定向訓練重拾行動力，他建議，中途失明者一定要接受定向訓練，才能走得出去，別局限自己的心和腳步。

62歲蘇建銘從小就是學霸，在27歲退伍前，遭路邊推高機上所夾的鋼板刺傷眼睛，手術後，驚覺自己看不見，家人安慰他說：「紗布那麼厚當然看不見。」

視力始終沒恢復，陷入黑暗世界的蘇建銘，內心一度焦慮、對未來擔憂但卻沒有輕生念頭，歷經家人師友陪伴鼓勵，轉移注意力去探索生命意義與價值，幸遇許多貴人相助調適，才走出一條路。

原本想當內科醫師的蘇建銘，因失明成了精神科醫師，他說，精神科醫師看診不靠眼靠心專注的聆聽，能更有敏感度接觸到患者內心深處。部分精神病患很怕外人銳利注視的眼光，怕一眼穿透心坎，對蘇建銘就不會有這個忌諱，能減少尷尬。在他身上，失明雖有所限制，但也有時變成醫心的利器。

「看不見，所以我用心傾聽。」蘇建銘說，視障固然在生活上有許多不便，也有意想不到的好處，他看病很仔細，看一個病患花1個多小時是常有的事，患者「呷好逗相報」，認為要在台灣找到可以聽病患滔滔不絕講1個多小時的醫師已經難找，也有視障者特地來求診。

除擔任精神科醫師，蘇建銘也帶領視障者讀書會、當過臨終關懷者，生活過得豐富且充實。

蘇建銘說，中途失明者要走出打擊不容易，他認為，接觸其他視障者團體如讀書會等很重要，多接觸有類似遭遇的人，生命影響生命，能幫助轉念。再者，接受定向訓練很重要，也可學習盲用手機、盲用電腦，不要自我設限，會發現自己還有許多可發揮的層面，世界才能更寬廣。

談到台灣交通環境，蘇建銘是交通事故的受害者，他說，社會愈來愈重視行的正義，這發展方向是值得鼓勵的，台灣交通環境需要大眾對盲人的愛心，視障者透過定向訓練，及家人、朋友及志工陪伴等方式，仍可多走出家門。蘇建銘目前住醫院附近，出門靠白手杖移動，從住家到醫院、到診間已熟門熟路。