影／視障者行的正義還差一哩路 直擊導盲行穿線亂象

國內視障者約5萬5千名，各地推動視障引導標線，新增3條白色實線貫穿斑馬線，上路近4年，僅雙北、台中三都畫設逾40個路口，南二都僅20處，桃園最少只有10處，普及率低，亂象不少，視障者甚至不知有導盲行穿線。

國土署、交通部說，導盲行穿線須銜接人行道及對準人行道定位磚，許多路口缺實體人行道，成最大阻礙。

中華視障聯盟副秘書長蔡再相喊話，視障引導標線（簡稱導盲行穿線）能引導障者穿越馬路，車輛行經路口也有減速作用，已倡議10多年，政府今年起投入4年400億提升人本交通，應將導盲行穿線列重點，這是友善視障者的文明城市指標。

視障者過路口時，依車流聲判斷能否通行，但台灣道路環境複雜，紅燈左右轉、人行道違停、車輛壓斑馬線，或安靜的電動車迎面而來，是視障者每天面對的挑戰。

住新北板橋的視障者張晉豪有導盲犬陪出門，過路口時會高舉右手，左手牽導盲犬，就怕往來車輛沒察覺，他說「我身上背著兩條命」，須提高警覺。

近年部分斑馬線新增實體3條線，但仍不普及。六都中北市最多，有46處，新北居次有45處，以捷運站點周邊路口居多。桃園目前僅10處，交通局說，都是地方提出需求，市府評估後再施作，預計明年4月會增至35處。

除了不普及，記者實地直擊，還發現不少亂象，有3條線只畫2條，許多端點沒有人行道定位磚，或未對齊，施工草率。

就連新北市政府周邊的導盲行穿線也ＮＧ，沒有定位的導盲磚，只有3條線，甚至遭孔蓋「切斷」。追查發現，導盲行穿線屬交通號誌，由交通單位施作管理；警示、定位帶等卻屬人行道系統，由養護工程單位或地方公所施作，各做各的。台中市試辦時有路口只畫2條線，後來才改善。

住新北淡水視障者陳宏嘉持白手杖行走，他說，導盲行穿線不是每個重要路口都有，難依賴它，若要花心思尋找可能在路口發生危險。前立委鄭龍水是亞洲首位盲人國會議員，他說，根本不知道有導盲行穿線，顯見宣傳不到位。

新北市視障愛心協會理事長蘇延平也沒聽過導盲行穿線，蘇說，政府與其花力氣推動協助視障措施，不如多宣傳、鼓勵民眾看到持白手杖者主動多關懷。

交通部路政及道安司表示，導盲行穿線須與人行道定位磚銜接，沒實體人行道的路口難設置，是導盲行穿線難普及主因，希望在公共運輸場站、醫院等優先建置，會持續輔導地方設置。導盲行穿線沒有畫對、未對準定位磚等亂象，也會要求地方盡快調整，並加強教育宣導。

台灣師範大學特教系暨復諮所副教授張千惠說，導盲行穿線亂象不少，包含線的尾端離人行道太遠，或開頭處沒有引導磚連接，問題根源是地方政府沒落實監工，淪為「做半套」，讓視障者走到一半無所適從。